Азербайджанские борцы выйдут на ковер в Загребе

Сегодня на чемпионате мира по греко-римской борьбе, который проходит в столице Хорватии Загребе, в борьбу вступят четыре борца из Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наряду с четырехкратным чемпионом мира Эльденизом Азизли (55 кг), на ковер выйдут Санан Сулейманов (77 кг), Гурбан Гурбанов (82 кг) и Бека Канделаки (130 кг).
Ранее азербайджанские вольники завоевали 4 медали. Георгий Мешвилдишвили (125 кг) стал серебряным призером, а Нуреддин Новрузов (61 кг), Арсений Джиоев (86 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг) завоевали бронзу.
