18 сентября – День национальной музыки

18 сентября - день рождения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли - отмечается в нашей стране как День национальной музыки. Согласно соответствующему Указу общенационального лидера Гейдара Алиева, в этот день ежегодно в различных регионах Азербайджана проводится цикл мероприятий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня исполняется 140 лет со дня рождения великого композитора, основоположника профессиональной азербайджанской музыки, автора первой оперы на Востоке, ученого-музыковеда, общественного деятеля Узеира Гаджибейли.

3 февраля 2025 года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о праздновании 140-летия со дня рождения создателя первой оперы на Востоке, выдающегося ученого-музыковеда, талантливого публициста, драматурга и педагога, известного общественного деятеля, Народного артиста, лауреата Государственных премий, действительного члена Академии наук Азербайджана Узеира Гаджибейли.

В Распоряжении говорится: "Узеир Гаджибейли - одна из могущественных личностей, оставивших своим многогранным творчеством неизгладимый след в истории азербайджанской культуры. Обладающее высокой нравственно-эстетической ценностью наследие самоотверженного представителя интеллигенции, посвятившего свою жизнь культурному прогрессу общества, является отражением литературно-культурного возрождения азербайджанского народа, получившего размах с первых десятилетий XX века. Основатель азербайджанской композиторской школы, Узеир Гаджибейли как мастер-новатор обогатил национальную музыкальную сокровищницу уникальными формами и жанрами. Он создал основанные на глубоком единстве музыкальных достижений Востока и Запада уникальные жемчужины искусства, занимающие почетное место в золотом фонде мировой музыки, принес азербайджанской культуре широкую известность в международном масштабе. В то же время благодаря своему блестящему художественному гению Узеир Гаджибейли внес ценный вклад в азербайджанскую драматургию, своей пламенной публицистикой вписал новые страницы в летопись печати. Его насыщенная общественно-политическая деятельность, проникнутая идеологией азербайджанства, является образцом истинного патриотизма".

Международные музыкальные фестивали Узеира Гаджибейли

Традиция отмечать день рождения великого композитора как праздник была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым. Указом общенационального лидера, подписанным в 1995 году, в преддверии 110-летия со дня рождения великого композитора, 18 сентября ежегодно отмечается в нашей стране как День национальной музыки.

Дата 18 сентября знаменательна еще и тем, что каждый год в этот день стартует Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли. В этом году фестиваль пройдет в 17-й раз и представит слушателям насыщенную программу. Организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры при поддержке Фонда тюркской культуры и наследия, а также ИСЕСКО фестиваль продлится до 28 сентября. В рамках мероприятий, запланированных в Баку, Сумгайыте, Шуше, Гяндже, Агджабеди, Нахчыване и Газахе, пройдут грандиозные концерты, постановки, выставки, научные симпозиумы и мастер-классы.

Наряду с азербайджанскими музыкантами, в фестивале примут участие известные исполнители и музыковеды из Турции, США, Германии, Франции, Швейцарии, Южной Кореи и других стран. По случаю 140-летнего юбилея выдающегося композитора в ряде стран также пройдет цикл мероприятий различного формата.

Основоположник азербайджанской оперы и оперетты

Узеир Гаджибейли, наряду со своей многогранной деятельностью в качестве композитора, ученого, писателя, публициста и общественно-политического деятеля, известен как основоположник первой оперы на Востоке. Именно благодаря его самоотверженному труду с постановки оперы "Лейли и Меджнун" в Театре имени Гаджи Зейналабдина Тагиева в Баку 12 (25) января 1908 года началась история азербайджанского национального оперного искусства. Первым дирижером оперы был Абдуррагим бек Хагвердиев, а режиссером - Гусейн Араблинский. Партию Меджнуна исполнил бессмертный артист Гусейнгулу Сарабский, а партию Лейли - ученик повара Абдуррагим Фараджев.

Опера "Лейли и Меджнун", основанная на одноименной поэме гениального азербайджанского поэта Мухаммеда Физули, стала первой оперой не только в Азербайджане, но и на Востоке. Вдохновленный успехом первой оперы, Узеир бек написал одну за другой еще несколько национальных опер - "Шейх Санан" (1909), "Рустам и Сохраб" (1910), "Шах Аббас и Хуршидбану", "Асли и Керем" (1912), "Харун и Лейла" (1915).

Вершина творчества Узеира Гаджибейли - опера "Кёроглу"

Вершина творчества Узеира Гаджибейли - опера "Кёроглу" - величественное произведение, занимающее видное место не только среди национальных, но и среди мировых образцов оперного искусства. Она неоднократно ставилась на сценах театров оперы и балета бывших советских республик и пленила даже московскую публику.

Отдельного внимания заслуживает также неоконченная опера Узеира Гаджибейли - "Фируза". Среди музыкальных фрагментов этой основанной на народных легендах оперы особенно примечательна ария заглавной героини - Фирузы. Возможно, именно эта ария обеспечила опере долгосрочный успех, несмотря на ее незавершенность.

Возникновение жанра оперетты на Востоке также связано с именем Узеира Гаджибейли. Первая музыкальная комедия гениального композитора - "Муж и жена". Это трехактное произведение - первый образец музыкальной комедии в Азербайджане. Премьера состоялась в 1910 году. Роли исполнили Г.Сарабский (Марджан бек), А.Агдамский (Миннет ханым) и другие.

Вторая музыкальная комедия автора - "Не та, так эта". Премьера состоялась в апреле 1911 года в Баку. Впоследствии музыкальная комедия была переведена и поставлена на сцене на разных языках.

Третья и последняя музыкальная комедия бессмертного мастера - "Аршин мал алан". Эта оперетта переведена примерно на 70 иностранных языков и сыграна на сценах более 100 театров. "Аршин мал алан" был экранизирован пять раз и многократно записывался на граммофонные пластинки. Первый художественный фильм по этой музыкальной комедии был снят в 1916 году. Это был немой фильм.

Прекрасный образец литературного и научного наследия

Литературное наследие Узеира Гаджибейли также очень богато и ценно. Посвятив всю свою жизнь азербайджанской культуре и музыке, он переложил на ноты более 300 популярных песен, написал марши, кантаты, романсы, камерные и хоровые произведения. Примечательно, что гимны как Азербайджанской Демократической Республики, так и Советского Азербайджана также принадлежали его авторству. После обретения независимости мы и сегодня с любовью поем первый гимн, внушивший нашему народу дух свободы.

Узеир Гаджибейли не только сочинял музыку, но и готовил различные пособия для передачи теоретических основ народной музыки будущим поколениям. Изданный в 1945 году научный труд "Основы азербайджанской народной музыки", являясь результатом непревзойденной деятельности Узеира Гаджибейли как ученого-музыковеда, и сегодня используется в качестве учебника по музыке. Узеира Гаджибейли - настоящий гений, совершивший кардинальный перелом в азербайджанской музыке. Светлая память о нем всегда будет жить в сердцах народа.