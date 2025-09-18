Китай запретил ИТ-гигантам покупать чипы Nvidia

Китайский интернет-регулятор обязал ведущие технологические компании страны прекратить закупки высокопроизводительных чипов Nvidia, включая новейшую модель RTX Pro 6000D, и аннулировать уже размещенные заказы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Financial Times (FT).

Это решение связано с антимонопольным расследованием в отношении американского производителя. Власти КНР используют этот шаг как рычаг давления в рамках торговых переговоров с США, которые ранее ввели новые пошлины против китайского технологического сектора.

Основатель Nvidia Дженсен Хуан выразил разочарование, но заявил о намерении "с терпением" реагировать на действия регулятора.

"Есть много мест, куда мы не можем пойти, это нормально", - отметил он.

На фоне новостей акции Nvidia на закрытии торгов 16 сентября упали на 1,61%, до $174,88 за штуку. На утренних сессиях 17 сентября снижение продолжилось.

Ситуация стала очередным витком длительного технологического противостояния. В 2022 году США ограничили экспорт передовых процессоров Nvidia в Китай из-за рисков их применения в военных целях. В апреле 2025 года администрация Трампа запретила поставки чипов H20.