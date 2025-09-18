Почему водители в Азербайджане откладывают замену шин накануне зимы?

На данный момент самые дешевые шины на рынке поступают из Китая, а самые дорогие - из Европы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, одной из важных деталей, которые необходимо заменить в автомобилях в осенне-зимний сезон, являются шины.

Однако по какой-то причине некоторые водители не придают этому должного значения. Застой на рынке шин подтверждает это.

Продавцы отмечают, что цены на шины зависят от страны производства и качества. Каждый клиент может без труда подобрать новые шины в соответствии со своим бюджетом.

А на какие шины сейчас больше всего спрос - на продукцию каких стран?

Подробности смотрите в видеоматериале: