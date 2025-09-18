https://news.day.az/society/1781272.html Почему водители в Азербайджане откладывают замену шин накануне зимы? - ВИДЕО На данный момент самые дешевые шины на рынке поступают из Китая, а самые дорогие - из Европы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, одной из важных деталей, которые необходимо заменить в автомобилях в осенне-зимний сезон, являются шины. Однако по какой-то причине некоторые водители не придают этому должного значения.
На данный момент самые дешевые шины на рынке поступают из Китая, а самые дорогие - из Европы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, одной из важных деталей, которые необходимо заменить в автомобилях в осенне-зимний сезон, являются шины.
Однако по какой-то причине некоторые водители не придают этому должного значения. Застой на рынке шин подтверждает это.
Продавцы отмечают, что цены на шины зависят от страны производства и качества. Каждый клиент может без труда подобрать новые шины в соответствии со своим бюджетом.
А на какие шины сейчас больше всего спрос - на продукцию каких стран?
Подробности смотрите в видеоматериале:
