Трамп недоволен операцией Израиля против ХАМАС

Президент США Дональд Трамп разочарован действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, но пока не готов публично отказаться от его поддержки, сообщает в четверг The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным источников издания, в последние недели Трамп сказал нескольким своим помощникам, что Нетаньяху предпочитает использовать военную силу для принуждения ХАМАС к капитуляции, вместо желаемого американским лидером урегулирования ситуации путем переговоров.

Собеседники газеты сообщили, что разочарование Трампа Нетаньяху усилилось на прошлой неделе через несколько часов после того, как Израиль атаковал переговорщиков ХАМАС в Катаре.

Согласно информации источников, Трамп заявил своим высокопоставленным помощникам в грубой форме, что Нетаньяху его "достал".

Однако, по мнению собеседников издания, президент США вряд ли откажется от поддержки Израиля.

Израиль 9 сентября нанес удары по зданию, где находились представители руководства движения ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе. В палестинской группировке заявили, что все высокопоставленные члены руководства выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хайя - главного переговорщика движения.