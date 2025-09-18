Трамп объявил это движение террористическим
Президент США Дональд Трамп заявил, что признал движение "Антифа" террористической организацией, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Я рад сообщить нашим многочисленным патриотам из США, что я объявляю "Антифа" (...) крупной террористической организацией", - написал Трамп в четверг в соцсети The Truth.
Он добавил, что рекомендовал провести тщательное расследование в отношении лиц, финансирующих движение.
После убийства американского активиста Чарли Кирка Трамп заявлял о своем намерении признать движение американских антифашистов террористической организацией.
Отметим, что "Антифа" - разрозненное, децентрализованное антифашистское объединение, которое действует в США и не имеет признаков формальной организации. Движение состоит из различных местных групп, активистов и сообществ в социальных сетях, которые координируются на местном либо региональном уровне. Целью "Антифа" является противостояние фашизму, расизму, ультраправым движениям и неонацизму.
