MALBI-trans о новых направлениях развития Среднего коридора

MALBI-trans и Carpatica Feroviar подписали соглашение о сотрудничестве в рамках развития Среднего коридора. Оно предусматривает организацию грузовых перевозок из Чехии в порт Констанца с последующей доставкой в Поти, Батуми и через Каспийское море в Актау.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщила генеральный директор MALBI-trans Лилиана Крутоног.

По ее словам, в рамках подписанного соглашения MALBI-trans будет осуществлять операции через порт Констанца.

"Совместно с партнерами мы провели конференцию, где выступили в качестве серебряного спонсора. Мы посетили город и порт, ознакомились с инфраструктурой и провели презентации для наших клиентов. Мы рассматриваем этот маршрут как оптимальный, новый и малоосвоенный, что позволяет привлекать дополнительные объемы. Средний коридор в целом уступает по пропускной способности маршруту Брест-Малашевича, однако в рамках договорных отношений с Carpatica Feroviar планируется его дальнейшее развитие", - отметила Крутоног.

Она подчеркнула, что ключевое значение имеют запросы клиентов, их пожелания и видение логистического процесса. По ее словам, интерес к Среднему коридору со стороны клиентов MALBI-trans проявляется уже более трех с половиной лет.

Гендиректор пояснила, что многие крупные европейские компании с государственным участием не могут использовать северный маршрут через Брест-Малашевича транзитом через Белоруссию и Россию из-за действующих санкций, ограничений и внутренних директив.

"В поисках альтернатив они обращаются к известным экспедиторам, предоставляющим такие услуги, в том числе к нам. Мы предложили этот вариант, так как уже имеем опыт перевозок из Чехии через порты Копер и Триест, а также проводили пробные отправки через Констанцу.

Констанца рассматривается нами как приоритетный маршрут, поскольку это новый путь, который, по нашему мнению, будет развиваться. Кроме того, Carpatica Feroviar демонстрирует позитивный настрой в отношении развития маршрута, увеличения пропускной способности и улучшения инфраструктуры. Мы обсуждали с ними возможность привлечения государственных компаний, министерств транспорта и инфраструктурных организаций для участия в переговорах по увеличению пропускной способности маршрута", - подчеркнула Крутоног.