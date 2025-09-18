Пробки на улицах Баку

В Баку названы улицы и проспекты с затрудненным движением.

Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, на данный момент загруженность наблюдается на следующих участках:

- Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

- Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

- Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

- Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";

- Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона Баку до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

- Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

- Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

- Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

- Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

- Улица Микаила Мушфига, от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея № 20;

- Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в сторону парка "Деде Горгуд";

- Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

- Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

- Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.