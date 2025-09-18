https://news.day.az/sport/1781234.html УЕФА назвала Гурбанова мозгом сенсационной победы Официальная страница Лиги чемпионов в Facebook посвятила публикацию главному тренеру "Карабаха" Гурбану Гурбанову. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на странице турнира разместили фото азербайджанского специалиста с подписью: "Мозг, стоящий за победой "Карабаха" над "Бенфикой": Гурбан Гурбанов!"
УЕФА назвала Гурбанова мозгом сенсационной победы
Официальная страница Лиги чемпионов в Facebook посвятила публикацию главному тренеру "Карабаха" Гурбану Гурбанову.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на странице турнира разместили фото азербайджанского специалиста с подписью: "Мозг, стоящий за победой "Карабаха" над "Бенфикой": Гурбан Гурбанов!"
Напомним, накануне "Карабах" сенсационно обыграл "Бенфику" в Лиссабоне со счетом 3:2.
