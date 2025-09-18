https://news.day.az/world/1781238.html Индийский штат ушел под воду - ВИДЕО Индийский штат Манипур ушел под воду из-за сильного наводнения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В связи с наводнениями тысячи людей перебрались в лагеря помощи. Представляем вашему вниманию данное видео:
