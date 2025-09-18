Индийский штат ушел под воду

Индийский штат Манипур ушел под воду из-за сильного наводнения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В связи с наводнениями тысячи людей перебрались в лагеря помощи.

Представляем вашему вниманию данное видео: