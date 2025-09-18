Смартфоны Apple, начиная с iPhone 13 и обновленные до iOS 26, смогут подключаться к спутниковой сети Starlink через оператора T-Mobile для работы ряда встроенных приложений. Об этом сообщает PCMag со ссылкой на главного технического директора T-Mobile Джона Со, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Со, подключение осуществляется с помощью сервиса T-Satellite, официально запущенного в июле 2025 года. Решение ориентировано на использование в местах без сотового покрытия, включая удаленные и сельские районы.

Аналогичный функционал ранее появился на Google Pixel 10, где поддерживаются сторонние сервисы, включая WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией), Google Maps и X, с возможностью видеозвонков и потокового видео, несмотря на ограниченную скорость передачи данных.

На устройствах Apple поддержка пока ограничена шестью фирменными приложениями: "Сообщения", "Карты", "Погода", "Компас", "Музыка" и "Фитнес". Взаимодействие со сторонними сервисами, такими как WhatsApp или Google Maps, пока отсутствует.

В T-Mobile уточнили, что компания продолжает работу над расширением списка приложений и рассматривает возможность дальнейшего развития сервиса в сотрудничестве с Apple и независимыми разработчиками.