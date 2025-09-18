https://news.day.az/world/1781244.html В китайском Нинбо тысячи рыбаков спустили свои лодки на воду - ВИДЕО Тысячи жителей китайской деревни Нинбо спустили свои лодки на воду в преддверии нового рыболовного сезона. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В китайском Нинбо тысячи рыбаков спустили свои лодки на воду - ВИДЕО
Тысячи жителей китайской деревни Нинбо спустили свои лодки на воду в преддверии нового рыболовного сезона.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре