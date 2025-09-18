https://news.day.az/world/1781245.html В Дубае откроют самый высокий в мире отель Открытие самого высокого в мире отеля Ciel Dubai Marina состоится в Дубае в ноябре. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office в соцсети X. "На горизонте Дубая появляется новая достопримечательность.
Открытие самого высокого в мире отеля Ciel Dubai Marina состоится в Дубае в ноябре.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office в соцсети X.
"На горизонте Дубая появляется новая достопримечательность. В ноябре этого года Ciel Dubai Marina откроется как самый высокий отель в мире", - говорится в публикации.
Отмечается, что 377-метровая гостиница с 82 этажами расположится в районе Dubai Marina.
В настоящее время самой высокой гостиницей мира считается также находящийся в Дубае отель Gevora высотой 356 метров.
