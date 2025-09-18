Последние потуги Эчмиадзина

Автор: Лейла Таривердиева

Ктрич Нерсесян, известный армянам как католикос Гарегин II, поехал жаловаться в Ватикан. В Армении и в союзных странах глава армянской церкви больше не ищет "правды", потому что его отовсюду, мягко говоря, посылают. А на родине так вообще ему грозят перевыборами.

Благодаря совершенно новой для Армении политике, проводимой Николом Пашиняном, Эчмиадзин в последнюю пару лет оказался практически изолирован от общества и почти лишился влияния на массовое сознание армян. Ктричу и его банде извращенцев в рясах теперь приходится только защищаться и отбивать удары. Какой уж тут божественный настрой. Церковников теперь жалуют только на сепаратистских и реваншистских тусовках. И чтобы заявить о себе, Ктрич решил добежать до самого Ватикана. И добился цели - наконец-то СМИ пишут о нем не в криминально-растлительном контексте.

В Святом Престоле Нерсесян изображал из себя духовного лидера мирового армянства, борца за права "маленького, но гордого" народа. Под последним подразумеваются армянские сепаратисты, сидящие сегодня на скамье подсудимых в Баку, а также армяне, добровольно покинувшие Карабах.

В ходе встречи с Папой Львом XIV Ктрич Нерсесян пожаловался на Азербайджан и на судьбу армян Карабаха. На встрече с госсекретарем Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином призывал к защите "прав армян арцаха", сохранению несуществующего "культурно-исторического наследия" несуществующего "Нагорного Карабаха", а также освобождения военных преступников, диверсантов и террористов, задержанных азербайджанской стороной. Нерсесян воспользовался, как он, наверное, думает, самым крутым оружием - призвал к содействию христианские церкви "для установления прочного и продолжительного мира в регионе".

Одним словом, нес традиционную чепуху.

Учитывая отношения между Азербайджаном и Святым Престолом, можно не сомневаться, что никаких обнадеживающих обещаний или хотя бы надежд Ктричу дано не было. В Ватикане знают, что к чему. Напомним, что после состоявшейся в апреле в Григорианском Папском Университете Святого Престола международной научной конференции, посвященной наследию Кавказской Албании, армянство и церковь нападали на покойного Папу Франциска и госсекретаря Паролина за то, что те ни разу не назвали добровольный выезд армян из Карабаха "этнической чисткой". Расчет на пресловутое "христианское братство" не оправдался, а националистические круги были в бешенстве.

Сейчас Эчмиадзин пытается подбить клинья к новому главе Ватикана, играя на религиозных чувствах, которые армянство успешно использовало прежде. И очень нервничает, потому что прежняя методика не срабатывает.

Шум, поднятый по поводу очень спорного "культурно-исторического наследия" армян, не вызвал ожидаемой реакции. Возможно, если бы армянская пропаганда делала больший упор на христианское наследие, эффект был бы большим, но тогда армянской церкви пришлось бы признать, что речь идет об албанском христианском наследии. Поэтому жалобы всегда конкретизировались. Удивительно, что в эту свою поездку Ктрич-Гарегин говорил о "наследии Нагорного Карабаха", а не о конкретно армянском. Вероятно, было решено изменить тактику, чтобы добиться хотя бы какого-то результата. Например, совместного заявления, слов осуждения в адрес Баку или призывов.

Ничего такого не последовало. Дело в том, что история армянства и армянской церкви создавалась когда-то в том числе в стенах Ватикана, и там лучше, чем где-либо, знают матчасть. В сегодняшних реалиях этот инструмент уже утратил свою актуальность, он больше непригоден к применению, но армянство продолжает чего-то требовать как птенец-переросток.

Ктрич Нерсесян напрасно старается. Нарратив о якобы религиозной сути карабахского конфликта, о якобы религиозных мотивах суда над сепаратистами лопнул как мыльный пузырь. Не прижился, как не старалось лобби. В каких-то парламентах еще продолжают отрабатывать гонорары от диаспоры, организуя какие-то слушания и резолюции, но это все делается уже по инерции и сбавляет скорость.

После вашингтонских договорённостей между Баку и Ереваном никто уже не хочет встревать в мирный процесс, не желая оказаться в роли его разрушителя. Страсти улеглись, а реальность осталась таковой, какой ее создал Азербайджан. Армянство не ожидало, что события сентября 2023 года "сойдут с рук" Баку. Сотня тысяч армян была перемещена из Карабаха в Армению с целью привлечь внимание к этому вопросу, добиться осуждения Баку, санкций и прочих неприятностей на нашу голову. И ничего из этого не вышло. Это была огромная, просто ужасная и непоправимая ошибка идеологов сепаратизма, неправильно оценивших ситуацию и не пожелавших здраво воспринимать реалии. Теперь Ктрич Нерсесян жалуется Папе Римскому, как будто тот может что-то изменить для армян.

Усилия напрасно. Никто и ничего в реалиях региона изменить не сможет. Азербайджан и Армения уже идут к миру, и для Баку важнее, какие походы выбрал официальный Ереван, а не какой-то церковник-извращенец из Эчмиадзина.

Что же касается наследия, то Нерсесян должен знать, что у азербайджанской стороны есть тысячи аргументов на каждую его ложь. Разрушение исторического христианского наследия в Карабахе и Восточном Зангезуре - это дело рук армянских сепаратистов и оккупантов, армянских историков и политиков. Азербайджан сейчас спасает то, что оккупанты не успели уничтожить или переиначить. Мы хотим вернуть христианскую историю Карабаха, восстановить ее такой, какой она была на самом деле до прибытия в регион армянства и до предоставления армянам автономии на азербайджанских землях. Автономия и безграничные негласные права позволили пришельцам за сто лет осуществить армянизацию этого края, присвоив себе древнее христианское наследие Кавказской Албании.

И еще по поводу культурно-исторического наследия. Оккупанты не оставили от наследия истинных хозяев этой земли камня на камне, стерев с лица земли сотни памятников и десятки мечетей. В Ватикане об этом тоже знают.

Поэтому Ктричу Нерсесяну лучше проглотить свой язык.