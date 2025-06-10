Армянская церковь: история грехопадения

Автор: Лейла Таривердиева

В начале 2010-х милуокская епархия католической церкви США оказалась в центре скандала. Как писали американские СМИ, в 2011 году епархия Милуоки оказалась на грани банкротства из-за необходимости выплачивать компенсации жертвам сексуального домогательства и педофилии. Только в 2002 году сумма этих выплат составила 2 миллиарда долларов.

В 2010 связанные с церковью скандалы сексуального характера разгорелись в Германии. Около 500 бывших учеников элитной берлинской школы "Колледж св. Канизиуса", управляемой орденом иезуитов, обратились с письмом к руководству колледжа с просьбой предать огласке факты сексуального насилия над учениками, широко распространенные здесь в 70-80-х годах прошлого века. Церковь заплатила жертвам извращенцев 150 миллионов евро компенсаций, что стало для общины фактически разорением.

А сколько заплатила жертвам насилия и извращений, имевших место в "священных" стенах, армянская церковь? Нисколько. В обществе, где существует диктат ААЦ, об осуждении, а тем более, наказании церковников не может быть и речи. ААЦ неподсудна и неприкосновенна. Премьер-министр Никол Пашинян пытается избавить армянское общество от этого диктата, но получится ли у него? Большой вопрос.

Проблема в том, что армянская церковь является нацияобразующим элементом. Армянский этнос сформировался вокруг церкви и удерживает единство благодаря ей. Поэтому многие опасаются, что, устранив влияние ААЦ, Пашинян фактически разрушит целостность армянского этноса. Однако эти опасения, думается, слишком преувеличены и основную роль в этих преувеличениях сыграл как раз сам Эчмиадзин.

Скандал между премьером и Эчмиадзином начался с того, что поп-мошенник Галстанян, строящий из себя лидера оппозиции, высказался в адрес отношений между Пашиняном и Анной Акопян, которые, как выяснилось, не только не обвенчаны, но и не расписаны в загсе. Почему имея крепкую и многодетную семью, эти двое не узаконили отношения, не очень понятно. Но это их личное дело. Пашинян тоже так считает, поэтому не дал Зрбазану спуску, а пошел в атаку на "непогрешимость" церкви. Особо распалять его не нужно было, так как нынешний премьер и Эчмиадзин давние враги. Едва вступив на пост премьера, Пашинян начал бороться за освобождение общества от диктата церкви и подчинение ее интересам государства. Гарегин, делая вид, что он выше перепалок со светскими властями, закрутил подковерные игры. Открыто выступать против премьера, на стороне которого было большинство, он не решился, а начал действовать традиционными для ААЦ методами. На некоторое время "перестрелки" прекратились, пока Зрбазан по недоумию не задел семью премьер-министра.

И понеслось.

Вначале речь шла о церкви в целом, а потом Пашинян переключился на католикоса всех армян лично. Особенно сильный всплеск проклятий на голову премьера последовал после его слов о нарушении Гарегином II обета безбрачия. "Гарегин II нарушил добровольно принятый им обет безбрачия, и у него есть ребенок. Это факт, и если Гарегин II попытается все отрицать, я докажу это в необходимом формате", - написал Пашинян на своей странице в Facebook, призвав общество "объединиться вокруг повестки дня освобождения патриархата с любовью и христианским образом и избрания поистине священного священнослужителя католикосом всех армян".

По мнению Пашиняна, как нарушивший этот обет, Гарегин не мог быть епископом, архиепископом и католикосом, и потому "Ктрич Нерсисян должен освободить патриаршие покои". Ктрич Нерсесян - это имя Гарегина в миру.

Обратимся к правилам, существующим в ААЦ. Как можно узнать из армянских медиа, армянское духовенство разделяется на две категории: регулярное (черное) духовенство, для которого обязателен целибат, и светское (белое), вступающее в брак. Последнее состоит исключительно из людей женатых и отцов семейства, живущих в миру. Вступление в брак есть непременное условие, предшествующее их посвящению в дьяконы. Овдовев, дьяконы и священники в случае желания вступить во второй брак, то есть армянская церковь запрещает жениться тем, кто облачен саном священника. Те же, кто это правило нарушил, лишаются священнического сана.

Католикос Гарегин относится к черному духовенству. Вообще, определение "черное" очень подходит этому деятелю. А сейчас, когда наружу выбрасываются ежедневно тюки грязного белья ААЦ, даже "белое" духовенство посерело.

Обвиняя католикоса Гарегина в нарушении обета безбрачия, Никол Пашинян обвинил всю созданную ААЦ теневую систему. В коридорах этой системы всегда темно и доступа туда нет никому со стороны. Что творится в стенах церкви, пропитанной ненавистью и парами извращений, знают только "избранные", то есть те, кто участвуют в безобразиях. Наружу временами просачиваются факты, которые заставляют общество содрогаться. И продолжается это на протяжении практически всей истории ААЦ. С той лишь разницей, что если раньше говорить о грехопадении церковников было табу для армян, сегодня люди уже иначе смотрят на многие вещи. Времена изменились.

"Главные педофилы страны пришли в ужас от слова "чулан". И это понятно, иначе и быть не могло, ведь именно в чуланах находятся темные стороны жизни людей в монашеских сутанах. Именно в чуланах происходят извращения, которые уже не становятся поводом для протеста верующих, ибо народ давно уже смирился, и тащит на своих плечах главных безумных извращенцев страны". Такую запись сделала в соцсетях Анна Акопян, отвечая церковникам, накинувшимся на Никола Пашиняна после его слов о "чуланизации" церкви. Это не были просто слова, брошенные в лицо церковникам на эмоциях. За словами Акопян стоят серьезные факты.

Атака на ААЦ началась не сегодня, Зрбазан лишь стал катализатором активизации процесса.

Еще в феврале армянские СМИ напомнили о прошлогоднем шокирующем скандале, в котором фигурировали подростки 12-14 лет. Эти мальчики днем попрошайничали, либо продавали цветы у церкви Святого Григора Лусаворича в Ереване. А ночью оказывали сексуальные услуги, и часто их забирали на несколько часов священники. Но не для того, чтобы приласкать и накормить. Заметившие это прихожане несколько раз жаловались в полицию, но полиция только разводила руками. Полицейские признались, что им запретили подходить к этим детям, которые, оказывается, находились "под покровительством" церкви, а в церковные дела правоохранители не вмешиваются. Рассказанные анонимным полицейским подробности ужасают и степенью падения церковников, и цинизмом самого правоохранителя. Он поведал журналисту одного из СМИ, что мальчики начинают попрошайничать у церкви в возрасте 5-8 лет, а затем переходят же на другую "работу". Их "услуги" стоят намного дешевле (всего 300 драмов), чем услуги женщин-проституток, поэтому пользуются популярностью у священников.

Сами священники церкви Григора Лусаворича отвергли все обвинения и заявили, что лишь "заботятся об их (детей) душе и наставляют на верный путь". Но никто этому, разумеется, не поверил.

Особенно преуспела в сексуальных скандалах армянская епархия в Иерусалиме. Скандалы, следовавшие один за другим несколько лет назад, до сих пор сказываются на ее репутации. Напомним, что в 2016 году от должности инспектора храма Святого Рождества Христова в Вифлееме был отстранен отец Хад Джундурян, обвиняемый в изнасиловании бывшего воспитанника Армянской духовной семинарии в Иерусалиме Грайра Езекеляна. Случилось это после того, как по израильскому ТВ прошел короткий документальный фильм "Демоны прошлого", рассказывающий о творимых в епархии безобразиях. В фильме 38-летний уроженец Ливана Грайр Езекелян утверждал что в юношестве, будучи учеником семинарии, подвергся сексуальным посягательствам со стороны трех армянских священнослужителей. Он назвал имена отца Хада Джундуряна, главы греческой православной церкви в Сан-Паулу (Бразилия) Деметриоса Атаряна и проживавшего в последние годы во Франции и на тот момент уже скончавшегося архиепископа Давида Саакяна. Как писали французские СМИ, в 2013 году на архиепископа поступила жалоба: его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании, совершенных в 1990 году в армянском монастыре в Иерусалиме. Пострадавшему было тогда 13 лет. Дело было отправлено в суд в 2016 году, но Саакян успел отдать концы. Почему пострадавший ждал столько лет, не сообщается.

Подобных скандалов в современную, то есть доступную СМИ эпоху, за армянской церковью отмечено немало. И многие полагают, что на скрытой от глаз темной изнанки жизни Эчмиадзина таких грязных пятен еще больше.

По информации армянских СМИ, несколько дней назад Никол Пашинян поручил силовикам составить список из порядка 50 священнослужителей с целью сбора информации о них. Как сообщается, власти собрали компромат на католикоса всех армян Гарегина II и его окружение, который может быть использован для отстранения патриарха от церкви. Многими это расценивается как святотатство, однако на самом деле премьер хочет помочь пастве ААЦ обрести голос и начать думать своей головой. Потому что сейчас эта масса мыслит даже не указаниями из святых писаний, а теми правилами, которые установил диктат руководства ААЦ.

"Армянская апостольская церковь сегодня полностью принадлежит католикосу всех армян Гарегину II и его брату, предстоятелю Московской епархии Езрасу", - заявил ранее армянским журналистам директор международного фонда "Манкаварж" ("Педагог"), бывший служитель ААЦ отец Саак. По его словам, церковь, вместо того, чтобы заниматься своей миссией, занята бизнесом, отмыванием денег и торгашеством. Гарегин и его братец "делают все, что взбредет им в голову, никто и слова сказать не может...Они вдвоем полностью управляют церковью, в церкви действуют криминальные законы, ничем церковь не отличается от этого мира", - сказал отец Саак.

Напомним историю, которой армянские СМИ поделились шесть лет назад. Лидеры армянских общественных организаций в Сибири, Поволжье и на Урале обвинили российскую епархию ААЦ в рейдерских захватах, алчности, авторитарном стиле управления и попытках поссорить диаспору. Местная община построила церковь в Ижевске и обратилась к тому самому архиепископу Ерзасу (в миру Мкртыч) с просьбой осветить ее и прислать священника. В обмен на эти "услуги" брат католикоса всех армян потребовал переоформить на епархию право собственности на церковь и всю прилегающую территорию и принять устав, передающий всю власть назначенному из Москвы настоятелю, а также передавать ему все доходы и перевести в "стабилизационный фонд" епархии 1,2 млн. рублей. Тогда же СМИ начали писать о том, что Езрас ведет разгульную жизнь, развратничает, занимается бизнесом и зарабатывает на наивных прихожанах миллионы.

С именем Езраса связано немало громких скандалов и позорных историй. Ранее вскрылись вопиющие факты, которые должны были бы стоить архиепископу Нерсесяну сана, но почему-то не стоили. Все началось с того, что пользователь Facebook Арцруни Аветисян рассказал на своей странице историю аргентинца армянского происхождения по имени Микаел (Марчелло). Мальчик осиротел после автокатастрофы, в которой погибли его родители, и был отправлен в Эчмиадзинскую духовную семинарию. Там он и подвергся сексуальному насилию со стороны Нерсисяна, который в то время проходил обучение в Геворкяновской духовой семинарии. Публикация этой истории привела к большому скандалу в Армении, а расследования журналистов показали, что она может быть правдой - ее подтвердил ряд выпускников семинарии, учившихся вместе с будущим архиепископом. Сообщалось, что нынешний архиепископ Езрас не только сам насиловал мальчика, но и за деньги приводил к нему наркоманов...

Армянская церковь слишком замаралась. Мы понимаем, что для наших соседей пропаганда со стороны ААЦ под видом "спасения идентичности" терроризма и расизма не является преступлением. Поэтому предлагаем пастве "наихристианнейшей" церкви обратить внимание на все сказанное выше. Пашинян, борясь с Эчмиадзином, спасает армян, а уже потом собственную власть. Пока преступная церковь формирует "идентичность", армянскому обществу не приходится думать о будущем.