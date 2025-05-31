Антисанитария и мусор - что скрывают церкви Армении?

Автор: Лейла Таривердиева

Армянское духовенство расстроено. Премьер-министр Никол Пашинян снова "обидел" неприкасаемую ААЦ. Отношения между церковью и премьером всегда были напряженными. И, как считают в церковных кругах, глава правительства только и ищет повод, чтобы ущипнуть церковников.

На этот раз истерика вспыхнула после критики в адрес санитарного состояния церквей в Армении. Выступая на днях в правительстве, Пашинян сравнил церкви с чуланами. По его словам, большинство церквей в Армении используются как чуланы, заставленные строительным мусором. Люди складируют в церквях все самое ненужное - лишнюю мраморную плиту, мешки с цементом, куски ржавой арматуры. "Человек зачем заходит в церковь? Заходит, чтобы соприкоснуться с чем-то духовным. И вдруг заходишь и видишь, что в одном месте мусор разбросан, где-то чья-то одежда, обувь, кто-то поставил свою кровать", - сказал армянский премьер, добавив, что для решения этой проблемы необходимо ввести стандарты для оценки состояния церковных помещений.

И началось. Шум, крик, обвинения. В конце концов, виноватым сделали само правительство, которое не дает церкви деньги. При этом никто и словом не обмолвился о миллионах долларов и евро, которые ссужает диаспора, различные "меценаты" вроде подсудимого Варданяна и прочие состоятельные армяне спюрка, рассчитывающие так замолить свои грехи. Если бы ААЦ платила налоги, то оказалась бы первой в списке крупнейших налогоплательщиков Армении. За стенами храмов Эчмиадзина хранятся несметные богатства, и государство не обязано бесплатно предоставлять церкви участки и помещения. Когда в начале года Пашинян заикнулся о налоге на церковные свечи, Эчмиадзин устроил форменную истерику.

Тем не менее, опровергнуть слова премьера никто не смог. Общины действительно превращают церкви в склады, куда сбрасываются непригодившиеся стройматериалы, где складируются хозяйственные инструменты и средства и так далее.

Для подкрепления слов Пашиняна глава аппарата премьер-министра опубликовал фотографии, иллюстрирующие его правду.

Впрочем, состояние церквей в Армении не должно вызывать удивления, потому что подобное поведение характерно для армянской стороны. О "духовном наследии" армянские церковники и прочие болтуны вспоминают только тогда, когда нужно обвинить в чем-то Азербайджан. Можно сказать, что Пашинян первый, кто открыто заговорил об отношении к своим святыням в Армении. И сложившаяся ситуация говорит вовсе не о неряшливости монахов и священников.

Армянство заботится и сдувает пылинки с храмов только тогда, когда нужно кому-то что-то доказать и устроить показуху. Раздутая до безобразия исключительная "духовность" армянства - это пропагандистский ход, не более.

Как показывает состояние церквей в самой Армении, состоянию, до которого были доведены в годы армянской оккупации албанские церкви в Карабахе и Западном Зангезуре, удивляться не стоит. Это в порядке вещей. То, что не удалось армянизировать, просто разрушалось. А что говорить о судьбе мусульманских храмов в такой ситуации? Человек, приверженный истинной духовности, не станет превращать чужие храмы в свинарники. Люди, действительно верящие в бога, не будут разрушать священные для другой религии места, потому что бог един. Впрочем, армянское общество, воспитанное экстремистской церковью, вполне может о последнем факте и не знать, уверенное в своей духовной исключительности.

Сразу подчеркнем, что никакие аналогии с работами, проводимыми сегодня на освобожденных территориях Азербайджаном, неуместны. Азербайджан не разрушает церкви, а возвращает им истинный облик, ликвидирует последствия армянских фальсификаций. Чтобы превратить эти храмы из инструмента армянской пропаганды в реальные пристанища духовности.

Наехать на церковников было достаточно смелым шагом со стороны Пашиняна. Надеемся, что когда-нибудь премьер-министр Армении осмелеет настолько, что заговорит о судьбе азербайджанского культурного и духовного наследия, уничтоженного в Армении и на прежде оккупированных землях.

Но вернемся к антисанитарии в церквях Армении. Священники и представители Эчмиадзина винят во всем отсутствие государственного финансирования и участков под склады. Однако такому свинству есть и другое объяснение. Оно не понравится армянским церковникам еще больше, чем замечания Пашиняна. Дело в том, что до XV века большинство церквей на территории современной Армении принадлежали Албанской церкви. В Эчмиадзине эту правду знают лучше, чем фамилию Гарегина второго. Те храмы, которые представлены в туристических материалах об Армении, не имеют отношения к армянской церкви, они чужие. Для армянства понятие христианского братства важно только тогда, когда его можно использовать против соседей. Во всех остальных случаях армянство считает себя "выше" прочего христианского сообщества. Поэтому албанские церкви были превращены в армянские, поэтому православным храмам так плохо всегда жилось в Армении и на тех землях, на которые армяне претендовали.

Может быть, в противостоянии Пашиняна и церкви, в конце концов, родится истина. Хотя более вероятно, что эта истина будет задушена еще в "утробе матери".