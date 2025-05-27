Бедный, бедный армянский народ…

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Решение о восстановлении Иреванского казията, принятое на днях Управлением мусульман Кавказа, и правда об армянской церкви, прозвучавшая на заседании совета старейшин УМК, не дают покоя армянской стороне. Судя по той истерике, которая воцарилась в армянских церковных кругах, сказанное в Баку заставило террористическую церковь серьезно заволноваться.

Мы уже говорили о припадке, случившемся у католикоса всех армян Гарегина. Теперь с ведром корвалола обнимается армянский патриарх Иерусалима. Да как в Баку посмели тронуть "священную историю" ААЦ и армянства, да как эти "нечестивцы" позволили себе поставить под сомнение "многовековое армянское наследие" и заговорить о правильной истории региона, в котором отсутствует "армянское христианское присутствие... И так далее.

Что так расстроило армянского патриарха Иерусалима? Что мы можем поделать, если армянского присутствия на Южном Кавказе исторически действительно не было? Христианское присутствие было, армянское - нет. И нечего смешивать одно с другим. Армянство к истории христианства в нашем регионе не имеет никакого отношения. Азербайджан никогда не старался затушевывать свою христианскую историю, но к армянам она не имеет никакого отношения.

Да ради бога, пускай армянская церковь называет себя "одним из древнейших живых проявлений христианского мира", только пусть это "проявление" прекратит распространять террористические идеи и фальсификации. Где проповедовала наихрисстианнейшая армянская церковь на самом деле, никому неизвестно. И выяснять правду - не наша забота. Пусть армянские историки сами разбираются и скажут, наконец, своему народу правду. Тогда и патриарху Иерусалима не придется глотать таблетки от нервов, потому что все встанет на свои места. Может, тогда армянским массам тоже перестанет хотется крови соседей. Ведь все зло действительно идет у армянского народа от церкви, от всех этих патриархов и католикосов.

Армянский патриарх Иерусалима (должность то какая громкая) обвиняет главу УМК в том, что тот говорит не как богослов? Тогда пусть этот деятель пойдет и почитает заявления своего патрона Гарегина, а потом бьется головой о стенку. Заявления Эчмидзина это кристаллизованные проявления пещерного национализма, звериной ненависти и до безобразия раздутой мании величия.

"Мы никогда не откажемся... от нашей духовной опеки над армянским народом", - завершает свою истерику армянский патриархат Иерусалима.

Ну что сказать... Бедный, бедный армянский народ.