Что стоит за решением восстановить Иреванский казият?

Автор: Лейла Таривердиева

Возобновляется деятельность Иреванского казията (старейшинства) Управления мусульман Кавказа (УМК). Такое решение было принято на минувшей неделе Советом старейшин УМК. Пока что Иреванский казият будет осуществлять свою деятельность в главном здании УМК. Уже избран глава восстановленной структуры и принят ее устав.

Эти новости напугали реваншистские круги Армении. Вслед за утверждением термина Западный Азербайджан восстановление Иреванского казията стало поводом для беспокойства соседей. В Армении хоть и пытаются иронизировать и хихикать, однако за всем этим чувствуется серьезная обеспокоенность, потому что соседи знаю - все, о чем говорит Баку, он в конечном итоге претворяет в жизнь. События последних пяти лет не оставляют сомнений, что нынешние шаги азербайджанской стороны предприняты не для того, чтобы просто позлить армянское общество и потроллить Ереван.

О понимании серьезности ситуации для реваншистов говорит и бешенство, звучащее в каждой фразе заявления католикоса Гарегина. Помимо страха откровенно проступает и бессилие. Азербайджан, как и всегда, действует в рамках международного права и своих исторических прав, и ААЦ бессильна этому противостоять. По традиции, Эчмидзину нечего противопоставить, кроме мнимой "древности" армян и беспочвенных обвинений в адрес Баку. Особенно интересна последняя фраза заявления: "Пора уяснить раз и навсегда: ложь и фальсификации никогда не обратятся в истину, как бы настойчиво и ревностно их не повторяли". Правда, адресовать ее глава террористической церкви должен был бы себе и своей пастве. Все правильно - армянству так и не удалось обратить в истину свою ложь и фальсификации, хотя повторялись эти нарративы регулярно в течение более чем ста лет и навязывались миру.

Почему нашим соседям не стоит иронизировать по поводу создания Иреванского казията? Какова история этой структуры и почему так важно ее восстановление? С этими вопросами Day.Az обратился к историку и политологу Ризвану Гусейнову.

Это очень важное, я бы сказал, историческое решение - восстановить Иреванский казият, который существовал многие века. Его деятельность прерывалась только после захвата царской Россией азербайджанских ханств и после советизации региона, и то ненадолго. Азербайджан принял историческое решение, которое предвосхищает возвращение азербайджанцев на свои исконные земли в Армении. А если кто-то в Армении считает это решение несерьезным и иронизирует, пусть вспомнит, сколько раз за последние годы их ожидания не оправдывались. Они насмехались над обещаниями Азербайджана освободить свои земли, затем над возможностью освобождения Ханкенди, Ходжалы и Лачинской дороги, и были сильно разочарованы. Сейчас они иронизируют по поводу Зангезурского коридора, а теперь и Иреванского казията. Но это нервный смех тех, кто проиграл.

Посмотрите на глубоко дремучее заявление Эчмиадзина, от которого неприятно пахнет пещерным национализмом. В заявлении главы армянской церкви звучат традиционные нацистские нарративы и мифологемы, от которых уже отказалось политическое руководство Армении. Большая часть армянского общества, уверен, понимает, что все это глупость и ложь, но Эчмиадзин во главе со своим католикосом продолжает распространять пещерный национализм, у истоков которого стояла сама армянская церковь. Основным источником армянского национализма и всех бед армянского народа является ААЦ. Обратите внимание - католикос Гарегин за все послевоенные годы ни разу не обратился к армянам ни с одним мирным посланием, ни разу не контактировал с Управлением мусульман Кавказа на тему мира между народами.

Так что советую соседям отложить иронию. Их ждет очередное разочарование и поражении из-за своей недальновидности, потому что они не способны понять смысл и важность тех шагов, которые предпринимает Азербайджан.

Согласно актам кавказской археографической комиссии и другим источникам, в Иреванской губернии в разные периоды действовало около 300 с лишним мечетей и огромное количество медресе, в которых учились тысячи людей. Это обширный и важный след в истории азербайджанского народа. Медресе в течение многих веков играли большую роль в духовной жизни и образовании азербайджанцев на территории современной Армении. После переселения армян на Южный Кавказ и депортации с территории образованной на этих землях Армении коренного населения, все мечети, медресе и мавзолеи подверглись тотальному уничтожению. Эта политика последовательно и целенаправленно проводилась в течение более чем ста лет. Единственной мечетью, физически сохранившейся на сегодня на территории Армении, является Голубая мечеть в Ереване. Армянская сторона передала мечеть иранской стороне как "персидскую", и сегодня там работает центр культуры иранской общины. Так что духовным учреждением эта мечеть является только номинально. Все же остальные храмы, действовавшие сотни лет на территории, занимаемой Арменией, уничтожены.

Все, о чем говорит Азербайджан, подтверждается архивными материалами и научными исследованиями. Для подтверждения правомерности наших шагов совершенно не требуется проводить какие-то глубокие масштабные изыскания. Все данные имеются в архивах разных стран. Эти материалы свидетельствуют, что в течение многих веков на территории нынешней Армении, которая была частью азербайджанских государств, действовали казии, шейх-уль-исламы. В царско-русский период была сохранена система казиятов, действовавших до российских завоеваний. Казият действовал, кстати, и в Учкилсе (нынешний Эчмиадзин), что говорит о том, что подавляющей частью населения там исторически были мусульмане-азербайджанцы.

Все документы сохранились и хранятся, в том числе в Эчмиадзине и Матенадаране, так что Гарегин знает правду и лжет намеренно. Все эти территории подчинялись мусульманским правителям и мусульманским духовным лицам.

После захвата царской Россией Нахчыванского и Иреванского ханств, здесь был проведен ряд реформ. Идея создания единого управления мусульман Кавказа возникла еще в 30-е годы XIX века. Планировалось также создать отдельные казияты в подчинении УМК на территории Иреванской и других губерний. Но российская сторона умышленно тормозила решение этого вопроса, и только в 1870-х годах, наконец, был создан такой институт с центром в Тифлиси, шейх-уль-исламом, конечно же, был назначен азербайджанец. В основном азербайджанцы возглавляли не только шиитское, но и суннитское направление. Эта традиция продолжалась весь царский период.

Казият, созданный на территории Иреванской губернии, охватывал огромное количество мечетей, около 40 медресе. Казият контролировал духовную жизнь сотен тысяч азербайджанцев.

Когда к власти пришли большевики, эти структуры были упразднены, и только в 1944 году по указанию Сталина были восстановлены духовные центры - и христианские, и мусульманские, в том числе возобновило работу Управление мусульман Кавказа, но уже в Баку. Баку подчинялись практически все духовные центры, мечети, медресе, особенно шиитского толка, всего Кавказа, включая часть Северного Кавказа и даже Астрахань. Здесь же действовал и суннитский муфтият, охватывающий Южный Кавказ.

Так что решение, принятое на минувшей неделе Управлением мусульман Кавказа, это просто восстановление той системы духовного управления, которая существовала в этом регионе на протяжении многих веков.