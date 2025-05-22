Возобновляется деятельность Иреванского казията

Утвержден Устав Иреванского казията.

Об этом в четверг Day.Az сообщили в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

Отмечается, что Бахтияр Мустафа оглу Наджафов назначен Иреванским кази.

В то же время были внесены изменения в Устав УМК.

Так, Государственному комитету по работе с религиозными структурами было предоставлено право назначать религиозных деятелей в места религиозного поклонения.