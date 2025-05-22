https://news.day.az/society/1754722.html Возобновляется деятельность Иреванского казията Утвержден Устав Иреванского казията. Об этом в четверг Day.Az сообщили в Управлении мусульман Кавказа (УМК). Отмечается, что Бахтияр Мустафа оглу Наджафов назначен Иреванским кази. В то же время были внесены изменения в Устав УМК.
Возобновляется деятельность Иреванского казията
Утвержден Устав Иреванского казията.
Об этом в четверг Day.Az сообщили в Управлении мусульман Кавказа (УМК).
Отмечается, что Бахтияр Мустафа оглу Наджафов назначен Иреванским кази.
В то же время были внесены изменения в Устав УМК.
Так, Государственному комитету по работе с религиозными структурами было предоставлено право назначать религиозных деятелей в места религиозного поклонения.
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