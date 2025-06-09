Пашинян пообещал разоблачить Гарегина II

Внутренняя борьба власти и церкви в Армении продолжается. Премьер-министр Никол Пашинян на этот раз заявил, что докажет наличие ребенка у католикоса.

"Гарегин II нарушил добровольный обет безбрачия и имеет ребенка. Это факт, и если Гарегин II попытается это отрицать, я докажу это в необходимом формате", - сказал Пашинян.

Премьер напомнил, что согласно Канону Армянской Апостольской Церкви, Гарегин II не мог быть епископом, архиепископом, не мог быть избран и не может быть Католикосом. Ктрич Нерсисян должен освободить Вехаран (Резиденция Католикоса - ред).

"Как верный последователь Армянской Апостольской Церкви, как человек, который с уважением относится к каждой ценности, каждой реликвии, каждому образу и камню нашего духовного наследия, я заявляю: Армянская Апостольская Святая Церковь должна иметь новоизбранного Католикоса, чье доброе поведение будет проверено и подтверждено перед выборами Католикосата.

Я призываю верных последователей Армянской Апостольской Святой Церкви объединиться вокруг повестки дня освобождения Патриархата с любовью и по-христиански и избрания истинно святого священнослужителя Католикосом Всех Армян", - заявил Пашинян.