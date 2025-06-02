Грязные тайны армянской церкви: анатомия грехопадения – АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой
Автор: Лейла Таривердиева
Поп-мошенник Баграт Галстанян по кличке Зрбазан готовится к новому сезону антиправительственных беспорядков. Этот неприятный и неопрятный тип после нескольких месяцев спячки, в которую впал из-за прошлогодних неудач, снова готовится вылезти из норы и поднять армянское общество на протесты.
Зрбазан заявил журналистам, что оппозиция уже несколько месяцев по всей стране проводит организационную работу, готовит людей к уличной борьбе и гражданскому неповиновению. И уж в этот раз, уверен поп-мошенник, все получится.
Как видим, реваншисты Армении больше не рассчитывают на спонтанный протест. Как большевики в начале прошлого века, эта банда потратила время и деньги на подготовку специальных групп, которые и будут брать "зимний". А все остальное население будет сидеть по квартирам с телефонами и глазами хлопать. На это рассчитывает оппозиция. И то, что лидером назначен священник, говорит о главенствующей роли в этих процессах армянской церкви. Еще год назад было заметно, какими аргументами и призывами Зрбазан пытается воздействовать на толпу. Свое нынешнее явление народу этот провокатор решил начать осуждением моральных, греховных с точки зрения церкви, особенностей поведения премьер-министра. Если народ не поднять реваншистскими призывами, нужно опробовать борьбу с "нечистым".
ААЦ и действующая правящая команда - давние противники. Став премьер-министром, Пашинян почти сразу начал покушаться на неприкосновенность церкви, незримо всегда управлявшей и умами армян, и пропагандой, и идеологией. Был провозглашен лозунг "Новая Армения - новый патриарх", в правящей команде заговорили о необходимости выхода церкви из тени. "Если у церкви нехорошие отношения с правительством, значит, у нее нехорошие отношения с Богом", - говорил Пашинян. "История армянской церкви" была исключена из школьной программы, а на новый 2024 год правительство запретило католикосу Гарегину выступать с традиционным обращением к армянству по телевизору. В связи с тем, что принимаемые Пашиняном меры против диктата церкви не вызвали массовых протестов и возмущения в обществе, Эчмиадзин притих и приберег месть правительству на потом. И, судя по всему, в ААЦ посчитали, что это "потом" уже наступило.
Но что-то пошло не так. Всенародного осуждения "прелюбодеяния" не последовало, зато наружу стало вываливаться грязное белье самой церкви. Зрбазан, точнее, его инструктора допустили ошибку, рассчитывая прижать Никола Пашиняна с позиции наиморальнейшей армянской морали. На самом деле армянскому обществу все равно, венчался их премьер в церкви и есть ли в его паспорте отметка из загса. Зато за перестрелкой между Пашиняном и церковью с большим интересом следят пользователи соцсетей, а в СМИ заявления священников и ответки премьера являются гвоздем программы.
А грязного белья у армянской церкви очень много.
Накануне Пашинян написал в Facebook, что Республика Армения должна иметь решающий голос на выборах католикоса всех армян. Кандидаты в католикосы должны пройти проверку на заслуги. Этот вопрос нужно решить раз и навсегда". Это стало продолжением его атаки на церковь днем ранее, когда он выставил пост, гласящий: "Все священнослужители, нарушившие обет безбрачия, должны оставить духовное служение".
Надо сказать, что нарушение обета безбрачия - это не самый мерзкий из грехов, замеченный за армянскими священнослужителями. Несколько лет назад выплыла наружу история, обнажившая глубоко аморальные реалии ААЦ. Всем было известно о коррупции в Эчмиадзине, но правда о процветающих в его стенах гомосексуализме и педофилии потрясла верующих. Они то думали, что проповеди им читают агнцы божьи, а оказалось...
Помнится, армянское издание Шам.ам даже составило список высокопоставленных священнослужителей, подозреваемых в однополой любви, запрещенной канонами церкви. В списке значились 20 фамилий, среди которых настоятели крупнейших храмов, директор музеев Эчмиадзина, настоятель монастыря в Вифлееме и главы ряда епархий: российской, бразильской, греческой, украинской, французской, а также бывший духовный пастырь Мьянмы, Сингапура и Бангладеш. То есть мужеложство носило массовый характер и, наверняка, как преступление уже не рассматривалось. Список педофилов был покороче, и первую строчку занимал родной брат католикоса всех армян Гарегина, архиепископ Российский и Ново-Нахичеванский Езрас (Мкртич) Нерсисян. Он обвинялся в изнасиловании несовершеннолетнего. Мальчик по имени Микаел осиротел после автокатастрофы, и чтобы куда-то его пристроить, он был отправлен в духовную семинарию Эчмиадзина. Семинарист Нерсесян положил на него глаз и, как писали СМИ, неоднократно насиловал. И, более того, за деньги приглашал эчмиадзинских наркоманов-педофилов сожительствовать с Микаелом. СМИ подчеркивали, что в эчмиадзинской семинарии поощряется гомосексуализм, а не позволяющих обращаться с ними подобным образом семинаристов отчисляли. Обо всем этом было прекрасно известно и руководству семинарии, и руководству церкви, но никаких мер не принималось.
Произошло это в 80-е годы, а правда всплыла только недавно, после того, как о ней написал один из пользователей Facebook. Публикация истории Микаела вызвала серьезный скандал в Армении. Не церковь, а журналисты провели свое расследование, в ходе которого ее достоверность подтвердили бывшие семинаристы.
В 2015 году всплыла еще одна скандальная история. На этот раз скандал разразился вокруг армянского патриархата Иерусалима. Во Франции было возбуждено уголовное дело - Грайр Езекелян обвинил архиепископа Давида Саакяна в том, что тот двадцать лет назад изнасиловал его в армянском монастыре в Иерусалиме. Езекелян утверждает, что будучи учеником семинарии подвергся сексуальным домогательствам со стороны трех армянских священнослужителей: отца Хада Джундуряна, главы греческой православной церкви в Сан-Паулу (Бразилия) Деметриоса Атаряна и архиепископа Давида Саакяна.
Когда дело было передано в суд, насильник уже успел скончаться. Тем не менее, принимать меры пришлось, так как факт получил широкую огласку. Был отстранен от должности инспектор храма Святого Рождества Христова в Вифлееме Джундурян.
А вот более свежая история. В 2020 году был вынесен приговор служителю действующей в центре Таллинна армянской церкви Армену Андраникяну, который допустил развратные действия по отношению к 11-летнему мальчику в раздевалке бассейна. Несмотря на наличие доказательств, Андраникян был приговорен лишь к 10 месяцам условного срока.
После этого случая издание Арменианрепорт написало, что в самой Армении существует настоящее педофильное гнездо, заправляет которым в Эчмиадзине сам католикос всех армян. Его ближайшие помощники в этом грязном деле - католикос Великого Дома Киликийского Арам I и руководитель по экуменическим и внешним связям Иерусалимской патриархии, архиепископ Арис Ширванян. Гарегин, подчеркивало издание, приложил немало усилий для сплочения рядов педофилов в Армении вообще и в армянской церкви - в частности. "Проштрафившихся" священников покрывают, потому и растет число жертв. "Вербовщиками - сутенерами" тут выступают преподаватели церковных школ, которые тесно сотрудничают с подельниками из обычных школ. Таким образом, в этот порочный круг потихоньку вовлекаются и школы. В этой связи можно привести пример нубарашенской школы N11 и ее уже бывшего учителя-педофила Левона Авакяна, недавно получившего 3 года тюрьмы. Его бывшие ученицы - Диана Амирханян и Асмик Минасян заявили, что таких, как Авакян, надо сажать пожизненно. Выяснилось, что Авакян был хорошо известен в Эчмиадзине, имел там связи и поставлял армянским священникам детей для утех...
На фоне такого грехопадения нарушение обета безбрачия выглядит как детский лепет. И все же, это тоже нарушение, которое влечет за собой если не уголовное, то церковное наказание. Точнее, должно влечь.
Как писала в 2019 году Лента.ру, согласно принятым в Армянской апостольской церкви канонам, монахи не имеют права жениться, а священники - жениться повторно. Однако в разгар церковного кризиса в Армении сразу несколько женщин заявили о том, что являются бывшими женами священников, а одна и вовсе назвалась экс-супругой самого католикоса Гарегина. Слухи о том, что у главы ААЦ есть жена и несколько совершеннолетних дочерей, ходят давно. В 2012 году ряд священников даже пытались инициировать процедуру импичмента католикоса из-за нарушения им обета безбрачия.
Много чего происходит за стенами Эчмиадзина. Армянская церковь - это закрытая и автономная структура, фактически неподсудная и недоступная для светских властей. В период правления карабахского клана власти и ААЦ проворачивали общие дела, но правительство Пашиняна хочет избавить Армению от этого нарыва, который мешает выздоровлению армянского общества.
Нельзя не признать, что это выздоровление пошло бы на пользу всему региону.
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