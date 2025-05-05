Армянская церковь пошла ва-банк

Автор: Лейла Таривердиева

Армянство проигрывает. И уже понимает это. Больше не работают очень многие инструменты, прежде приносившие дивиденды. Раньше достаточно было одного обращения, чтобы раскрутить маховик антиазербайджанской истерики. Теперь приходится прилагать большие усилия, чтобы добиваться хотя бы пары обнадеживающих слов от западных чиновников.

Мы говорим в данном случае только о Западе, потому что именно там сосредоточена основная база армяноцентричных интересов. Восток всегда был мудрее. Даже Россия, интересам которой почти двести лет служило армянство, старалась держать определенную дистанцию. Армянам так и не удалось сформировать действенное лобби, которое бы диктовало Москве, что делать, как это происходит, например, во Франции или Канаде. Проще говоря, в России армяне имеют деньги, но не имеют влияния. На Западе же у них есть и то, и другое.

В конце мая в Берне (Швейцария) планируется конференция под названием "Армянское наследие". В призывном релизе по этому поводу указывается, что мероприятие организовано Всемирным советом церквей в сотрудничестве с протестантской церковью Швейцарии. Такой антураж необходим, чтобы показать мощь поддержки со стороны христианских организаций грязному армянскому делу, в то время, как и инициатива, и деньги на мероприятие принадлежат армянам. Хотя не будем отрицать, что христианские организации, не утруждая себя вниканием в реальную суть дела, подчас действительно идут на поводу у диаспоры.

Как следует из сообщения, размещенного в армянских СМИ, около 150 лоббистов соберутся для того, чтобы обсуждать, как эффективнее защищать права армян, почему-то отличающиеся от прав азербайджанцев, как на волне религиозной истерии вернуть сепаратистскую массу в Азербайджан, остановить возвращение исторического облика албанскому наследия и как освободить военных преступников, находящихся под судом в Баку. Все это собрано под лозунгом "обеспечения справедливости и устойчивого мира в регионе".

В целом, если проследить за развитием ситуации в последние месяцы, можно увидеть, что в целях "устойчивого и справедливого мира", каким его видят для региона диаспора и лобби, армянство все чаще прибегает к манипуляциям религиозными чувствами. Прочие инструменты пропаганды перестали работать, а тут можно на что-то рассчитывать, потому что Азербайджан - мусульманская страна, и это большая удача для шовинистов. По мнению советчиков армянства, в условиях, когда на Западе нарастает исламофобия, оперирование религиозным фактором может дать больший эффект, чем рассуждения о правах человека в деле того же Рубена Варданяна. Рассказами о якобы преследовании армянских преступников за их религиозную принадлежность и подачей освободительной 44-дневной войны как войны против христиан-армян, можно возбудить большую ненависть и раздражение по отношению к Баку. Потому что почва для этого на Западе, к сожалению, имеется.

Автершоки землетрясения, постигшего армянство после конференции по истории христианства в Азербайджане, проведенной в апреле в Ватикане, не утихают. Фальсификаторы собирают подписи, делают заявления, бомбят кляузами различные инстанции Католической церкви, публикуют статью за статьей в католических СМИ. К атаке привлечены все сочувствующие силы и адепты так называемого "христианского братства", по сути являющегося клубом исламофобов.

Продолжается сбор подписей под петицией, призывающей осудить и разжаловать высокие чины Ватикана за предоставление площадки для конференции, на которой прозвучала правда об Албанской церкви. Напомним, что XII международная научная конференция, посвященная наследию Кавказской Албании, прошла 10 апреля в Ватиканском Григорианском Папском Университете Святого Престола. В ее работе приняли участие ученые из Азербайджана, России, Италии, Турции, Казахстана, Узбекистана, Южной Кореи, Польши, Грузии, Германии, Франции, Мальты, Канады, США и Литвы. Албанистика - не столь широко распространенная в мире наука. Не ошибемся, если свяжем этот факт с геополитическими интересами держав и проделками армянства. Благодаря Азербайджану, в настоящее время идет процесс возрождения Албанской церкви, и эта тема все чаще попадает в повестку международных научных встреч. Что, конечно же, не может не беспокоить наших соседей, все претензии которых на азербайджанские земли держатся только на армянизированном албанском духовном наследии.

Так вот, в петиции, подписанной тремястами представителями диаспоры и того самого "христианского" клуба, содержатся нападки не столько на Азербайджан, сколько на Ватикан. Армянство в бешенстве от того, что между Святым Престолом и Баку установились дружеские отношения. В своей истерике авторы кляузы договорились до призыва объявить кардинала Клаудио Гуджеротти, отца Марка Льюиса и епископа Владимира Фекете персонами нон грата (!) за участие в "акте исторической фальсификации и морального предательства". Кого, интересно "морально предали" эти уважаемые деятели Католической церкви?

"Армяне продолжают использовать старые приемы, мелочные, отсталые, кляузные варианты, которые хорошо проходили в момент распада СССР. Но сегодня они не проходят. Сегодня эти инструменты способны дать только временные позиционные "победы"", - сказал в комментарии Day.Az историк и политолог Ризван Гусейнов.

В прежние времена армянству удавалось чего-то добиваться, забрасывая жалобами различные инстанции, отметил он. Они пытаются продолжать эту практику и сегодня, не принимая во внимание, насколько изменилась геополитическая ситуация и конъюнктура.

"Сейчас такие кляузы уже не работают. Есть, конечно, негативные нюансы, но я не думаю, что сегодня кто-то где-то будет потакать армянским интересам. Все, что написали армянские деятели, собрав триста подписей, ложь, и это всем хорошо известно. Ноги всех этих петиций и жалоб растут из Эчмиадзина. Эта ересь напоминает тексты, которые писались во все инстанции, в том числе международные, когда армянская церковь инициировала "карабахское движение". Но сейчас 2025 год, и я не думаю, что от этих жалоб будет эффект.

Эти истерики армянской стороны говорят о том, что Азербайджан все делает правильно, работая с Ватиканом по теме изучения Кавказской Албании, Албанской церкви, реальной истории храмов на территории Карабаха. Армянская сторона взбешена тем, что их старый куратор и покровитель в лице Ватикана вдруг поменял свою позицию насчет Албанской церкви и перестал поддерживать армянские претензии. Хотя удивляться нечему. Армения и армянская церковь давно превратились в чемодан без ручки, который нести трудно, а выбросить жалко. Если раньше армян использовали против Азербайджана и Турции, то сегодня армянская тема уже не актуальна. Так называемый "армянский вопрос" не принес пользы и его сдают в архив. Кто бы что не говорил, ситуация изменилась, мы живем совсем в других геополитических условиях. И диаспора, церковь и Ереван ничего не смогут добиться. Армянскому агитпропу становится все труднее "работать"", - сказал Ризван Гусейнов.

Потерпев поражение в попытках влиять на светские власти держав, армянство теперь пытается действовать через религиозные организации и учреждения. В связи с прошедшей в Ватикане конференцией армяне снова вспомнили об архимандрите Алексии Никанорове. Отец Алексий - ученый, изучающих историю Кавказской Албании. Несколько лет назад истериками и жалобами в РПЦ армянство добилось его перевода из Азербайджана. Хотя кляузники, конечно, рассчитывали на то, что архимандрит будет лишен сана или наказан как-то еще, их постигло разочарование - его перевели в православный приход на Мальте, где он продолжил свои научные изыскания. На конференции в Ватикане Алексий был модератором секции "Азербайджан: историческая география и государственность" и снова попал в поле зрения армянства.

В Папский Восточный институт полетели жалобы, началось давление на декана, и декан испугался. Ранее Никаноров получил здесь докторское задавание, и теперь руководство учреждения, нацепив армянский поводок, объявило его "самозванцем". В то время, как у него на руках имеются все дипломы и документы о присуждении ему докторской степени с необходимыми печатями и подписями. Фактически, после жалоб армян руководство Папского Восточного института пытается лишить архимандрита Алексия научных званий.

В своих провокациях армянство манипулирует международными христианскими структурами. В частности, в потакании армянским провокациям уже не раз был замечен Всемирный совет церквей (WCC). Так, за пару дней до начала СОР29 в Баку в Женеве от лица WCC был проведен молебен за освобождение военных преступников, находящихся под следствием в Азербайджане. Причем, провокационное мероприятие было анонсировано от имени WCC как инициатива этой всемирной христианской организации. Хотя понятно, что все организовано и оплачено было диаспорой. Акция рекламировалась как молебен с участием представителей церкви со всего мира, но в конечном итоге вышло жиденько - была обычная служба, во время которой просто были упомянуты сепаратисты и военные преступники.

Всемирный совет церквей собирается поддержать армянскую провокацию и в мае этого года, снова предоставив площадку агрессивной армянской пропаганде и историческим фальсификациям. При этом в WCC стараются не вспоминать, что первой акцией террористической организации АСАЛА был взрыв в ливанском офисе Всемирного совета церквей. Произошло это 20 января 1975 года. В армянских источниках теракт в офисе WCC объясняется так: "Всемирный совет церквей исторически способствовал эмиграции армян из Армении и препятствовал возвращению армянам их исторической родины - "западной Армении"".

Похоже, что сегодня WCC решил исправиться и загладить свою "вину".

Не только Всемирный совет церквей, но и так называемый Международный христианский концерн (ICC) активно сотрудничают с армянством. ICC активизировался на армянском фронте после 44-дневной войны. В прошлом году ICC включил Азербайджан в десятку стран, где "преследуются христиане". Христианские общины Азербайджана были крайне возмущены такими фальсификациями и выступили с заявлениями. Потому что, если в мире есть страна, которую невозможно обвинить в религиозном шовинизме, так это Азербайджан. И это всем известно. Известно это и Всемирному совету церквей, и непонятному Международному христианскому концерну, прекрасно осведомлены о том, что грешат против истины и в Эчмиадзине.

Возвращаясь к запланированному в Берне мероприятию, отметим, что оно задумано как ответ на конференцию в Ватикане. На ней будут говорить об "армянском наследии" в Азербайджане, которое в реальности является наследием албанским, переиначенным в годы армянской оккупации. Армяне поспешили объявить албанские святыни "колыбелью" армянского христианства, думая, что эти земли останутся под оккупацией вечно и, в конце концов, будут закреплены за Арменией. Теперь ААЦ осталась без "колыбели". Эчмиадзин сегодня понимает, что проиграл, но надежда, как известно, умирает последней. Однако этот процесс нельзя пускать на самотек, потому армянские надежды, даже находясь при смерти, способны принести немало зла.