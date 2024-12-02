«Армянское наследие» существует, пока за это платят

Автор: Лейла Таривердиева

На днях депутат парламента Армении Тигран Абрамян обвинил международные структуры в недостаточном усердии в защите "армянского наследия" на освобожденных территориях Азербайджана. По его мнению, эти структуры недостаточно искренни и сердобольны, иначе они отреагировали должным образом на то, как Азербайджан "сносит, уничтожает, оскверняет" и так далее.

"Если в подходах геополитических акторов вопрос Карабаха не является исключительно средством для манипуляций и воздействия на Азербайджан, то реакция в связи с вышеописанными действиями Баку должна быть жесткой и сдерживающей", - заявил Абрамян.

Армянский депутат сам не заметил, как произнес истину. Да, вопрос Карабаха с самого начала был для внешних акторов средством манипуляций и давления на Баку. Но с ноября 2020 года он больше таковым не является. Азербайджан лишил внешних игроков возможности пользоваться этим инструментом, а ни в какой другой форме армянская тема никогда державы не интересовала. Армяне использовались против Турции и Азербайджана не ради них самих, они были лишь расходным материалом и активно прилагались к делу, когда имелась такая возможность. Теперь возможности исчерпаны, и если Абрамян или кто-то другой надеется, что то, как азербайджанская сторона реконструирует Ханкенди или Гадрут, вызовет карательные меры со стороны Запада, они сильно заблуждаются. Диаспора напрасно тратит деньги, покупая парламентариев, политиков и ученых, напрасно платит зарубежным экспертам и блогерам - вложенные в эту тему средства больше не окупаются.

Пару недель назад была предпринята очередная безуспешная попытка поднять шум вокруг якобы разрушения церкви в одном из освобожденных сел Зангиланского района Азербайджана. Некая американская организация под названием Caucasus Heritage Watch разглядела на спутниковых снимках какие-то "доказательства" вандализма. Для демонстрации армянского происхождения храма фальсификаторы не постеснялись выставить фото откровенно свеженького камня с характерным крестом, нагло встроенным в старую почерневшую кладку. На самом деле то, что увидели в CHW в Гугле, - это старинная албанская церковь, находящаяся уже сто лет в полуразрушенном состоянии и в период оккупации использовавшаяся армянами не по назначению. Нет сомнений, что сотрудники Caucasus Heritage Watch и другой непонятной конторы - Monument Watch прекрасно об этом знают. Но за хорошие гонорары еще не такое увидишь.

CHW только называется звучно американской организацией, на самом деле это плод армянского лоббинга и финансирования. Связанные с Корнельским университетом лоббисты после войны 2020 года создали фабрику фейков под прикрытием этого авторитетного вуза, что не делает Корнелу чести. После освобождения Карабаха от сепаратизма фабрика CHW заработала еще активнее, выплевывая одну "сенсацию" за другой. Помнится, как армянские медиа разгоняли новость о якобы "уничтожении армянского кладбища" в Шуше. Мол, Caucasus Heritage Watch увидела в Google Map построенную через кладбище дорогу. Вслед за армянскими СМИ новость полетела по сайтам США, Европы и России. К сожалению, те же самые СМИ, что с жадностью схватились за фейк, не опровергли его впоследствии. А реальность такова, что дорога проходит в стороне от кладбища, а само оно располагается в местности, имеющей совершено непригодную для прокладки дорог топографию.

Или возьмем шумиху вокруг албанской церкви в селе Сусанлыг Ходжавендского района. Этот памятник 17-18 веков во время оккупации использовался армянами в хозяйственных целях, но после освобождения Гадруга попал под пристальное внимание фальсификаторов как "армянское наследие". Caucasus Heritage Watch в ноябре 2023 года утверждала, что церковь разрушена, а на ее месте построено другое, похожее на нее здание... Думается, не стоит объяснять, что невозможно за два месяца построить и состарить здание, чтобы оно заросло травой и выглядело историческим памятником четырехсотлетней давности. Возможно, армянам с их нездоровыми талантами это и удалось бы, но мы такими "способностями" не обладаем.

В последнее время Caucasus Heritage Watch что-то стала редко появляться на арене. Если не считать зангиланских фантазий организации, последние "разоблачения" датируются июлем, хотя до того наемники трудились не покладая рук. Доподлинных причин мы, конечно, знать не можем. Но можем предположить, что армянство просто потеряло интерес к финансированию подобной деятельности, так как та не дала ожидаемых результатов. И не даст.

""Армянское наследие" защищается только до тех пор, пока за это платят", - сказал в беседе с Day.Az политолог, историк, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

Caucasus Heritage Watch, по его словам, - это продукт армянской диаспоры, в первую очередь калифорнийской, с участием парочки подкупленных американских ученых. Подобные организации появляются и исчезают, как только заканчивается финансирование.

"Обратите внимание, что тот же CHW активно работала до лета, а потом активность пошла на спад. Дело, думаю, в том, что диаспора и лоббисты из армянского кокуса прекратили финансирование.

"Структура базируется в Корнельском университете. Из шести учредителей трое армяне, двое - купленные западные ученые, выполняющие роль статистов, от имени которых распространяются ложные отчеты и аргументы. И все это прикрывается Корнельским университетом и Университетом Пердью. Организация проплачивается дашнаками, есть тут также деньги французского и американского армянства, продашнакской АНКА. Так что, на вопрос, насколько CHW является американской организацией, я бы ответил так: это армянская дашнакская структура, которая хочет выдать себя за западную, международную контору, прикрываясь американской регистрацией. Достаточно просмотреть список доноров, среди которых большинство - это армянские организации, научно-исследовательские фонды, НПО. Одним словом, это чисто армянская лоббистская структура, призванная продвигать армянские нарративы и скрыть преступления армянской военщины на территории Азербайджана", - сказал историк.

По словам Ризвана Гусейнова, к реальному культурно-историческому наследию армян на территории Азербайджана можно отнести религиозные объекты, построенные армянскими переселенцами за последние двести лет, то есть с начала их массового переселения на азербайджанские земли с территории Ирана, Турции и Ближнего Востока. Хорошо известно, что с приходом царской России в регион число армян выросло в сотни раз в Карабахе, Зангезуре и на территории нынешней Армении. Согласно российскими источникам, в начале прошлого века на Кавказе насчитывалось 1 300 000 армян, и более миллиона из них - это были переселенцы.

"Переселенцы начали строить церкви, создавать кладбища. Только это может быть отнесено к армянскому культурно-историческому наследию. Все остальное - это сфальсифицированное армянами "наследие", созданное на обломках албанской цивилизации. Эти объекты никак не могут считаться армянским наследием. Это наследие народов Кавказа, Кавказской Албании, территория которой совпадала с территорией нынешнего Азербайджана. Албанская церковь, как известно, была упразднена царской Россией, а ее духовное, культурное, архитектурное наследие, рукописи - все растворилось в армянской среде под контролем Эчмиадзина. В принудительном порядке. Так что к сугубо армянскому наследию можно отнести только то, что пришлые армяне построили за последние двести лет.

Хочу подчеркнуть, что до этого на территории Азербайджана проживали люди армяно-григорианского вероисповедания, но этнически они были очень пестрыми. Это не те армяне-хаи, заселенные на азербайджанские земли в последние двести лет. Это были армяно-таты, армяно-курды, армяно-кыпчаки, часть удин и несториан. Никакого отношения к населяющему ныне Армению армяно-гайканскому этносу они не имели", - сказал Гусейнов.

CHW, подчеркнул наш собеседник, выдает за разрушения и вандализм восстановительные работы, проводимые Азербайджаном на своих суверенных международно признанных землях. Эти работы сопровождаются очищением территории от руин домов и других объектов, разрушенных армянами в период оккупации. То есть разрушенное армянами азербайджанское наследие выдается за якобы армянское.

"Примечательно, что у CHW есть один отчет, в котором признается, что в 90-х годах были уничтожены мечети и архитектурное наследие азербайджанцев. Но не дает никаких указаний на то, кем все это было разрушено и на сам факт армянской оккупации. Мол, все это разрушилось само собой в 90-е годы, а армянская сторона ничего специально не разрушала. Экспертов CHW отличает удивительная слепота относительно тотальных разрушений, учиненных армянами в период оккупации. Вопросы не к дашнакам, от которых ничего другого ждать не стоит, а к тем западным ученым, которые за армянские гонорары распространяют эту ложь и позорят звание ученого", - сказал Ризван Гусейнов.