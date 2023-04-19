Азербайджанские НПО направили письмо протеста в связи с отчетом Caucasus Heritage Watch.

Как сообщает в среду Day.Az, неправительственные организации Азербайджана, осуществляющие деятельность в сферах науки, истории, культуры, направили письмо протеста в связи с отчетом "Caucasus Heritage Watch: 2-й специальный отчет", подготовленным при поддержке Корнеллского университета и университета Пердью, а также Фонда Форда.

В письме подчеркивается, что в отчете умалчивается о преступлениях, совершенных против материального и культурного наследия Азербайджана за период 30-летней оккупации Карабаха Арменией. Особо отмечается, что два человека, участвовавших в подготовке "Caucasus Heritage Watch: 2-й специальный отчет", являются армянами по национальности, а другие известны своими проармянскими позициями, в связи с чем не вызывает удивления подготовка подобного искаженного отчета.

В письме, адресованном представителям упомянутых университетов и Фонда, представлена подробная информация об оккупации азербайджанских территорий Арменией и ее последствиях. Отмечено, что если представители университетов и Фонда захотят провести исследования в Карабахском регионе Азербайджана, им может быть оказана помощь в создании соответствующих условий.