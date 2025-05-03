Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Когда в стенах Ватикана в начале года прозвучала спокойная, взвешенная и в высшей степени интеллектуальная дискуссия о будущем мира, праве и справедливости - многие, особенно в узких армянских кругах, почувствовали странный зуд. Не от благоговейного трепета, нет - от зависти. От той кислой зависти, которую испытывает провинциальный хор, наблюдая, как Большой театр даёт "Реквием" Верди. Потому что если мы можем устроить настоящую конференцию - с моральной вертикалью, государственным достоинством, историей, легитимностью и перспективой - то они вдруг решили устроить "свою".

Родилась идея странного симулякра: в конце мая в Берне пройдёт "конференция" под названием "Армянское наследие" при участии всемирного совета церквей, швейцарских протестантов, представителей международных НПО и, разумеется, традиционного набора армянских "плачущих по наследию". Как говорится, если не можешь сыграть в настоящую дипломатию - устрой литургию.

Что же такое "армянское наследие" в исполнении ВСЦ и швейцарских протестантов? Это - не научный форум, не правовой саммит и даже не исторический разбор. Это, по сути, хорошо отрепетированная панихида по давно мёртвому геополитическому мифу - "арцаху". Мифу, который был не просто похоронен, но торжественно предан земле международным правом, здравым смыслом и победой Азербайджана в 2020 и 2023 годах.

Организаторы заявляют, что конференция "посвящена трансформации конфликта и примирению". Забавно. Потому что слово "примирение" в данном контексте звучит как "примирение в одиночку": собрались обиженные на весь мир и будут в камерной обстановке жаловаться друг другу на то, как их никто не понял. Примирение без второй стороны - это как исповедь перед зеркалом. Удобно, безопасно и никто не задаст неудобных вопросов.

Особого внимания заслуживает пафосная риторика пресс-релиза. "120 000 этнических армян были вынуждены покинуть свою исконную родину", - говорят они, не моргнув никаким глазом. Во-первых, давайте не будем издеваться над географией: слово "исконная" здесь использовано с тем же правом, с каким парижские армяне могли бы требовать Монмартр в автономию. Во-вторых, "вынуждены" - это забавное словечко для описания добровольного бегства организованных граждан, многие из которых имели возможность остаться и получить амнистию. Но зачем факты, когда есть риторика?

Ну и, конечно же, церковь. ВСЦ, швейцарские протестанты, епископы, архимандриты и весь этот благолепный интернационал псевдодуховности. Зачем им это всё? Ответ прост: моральная легитимация, риторическая ширма, мягкая сила в стиле изношенного шёлка. Использовать церковь как щит, за которым удобно прячутся откровенно политические цели, - старая армянская тактика. Не хватало только кадильниц и причастия, чтобы атмосфера фальши стала абсолютно удушающей.

Читать пресс-релиз конференции - всё равно что листать рекламный буклет от секты. Там всё есть: "миростроительство", "будущее армянской нации", "права перемещённых лиц", "духовная связь с наследием", "рекомендации экспертного сообщества". Как будто набор слов автоматически создаёт истину. Это как пытаться сварить борщ из глянцевых журналов: красиво, но несъедобно.

Все эти высказывания изобилуют искусственными оборотами, склеенными по методичке: "осознание необходимости", "гарантирование возвращения", "угроза дальнейшего конфликта", "вовлечение международного сообщества". Утомительно, если не сказать - жалко. Армянские тексты всегда умели граничить с театральной экзальтацией, но здесь уровень пафоса сопоставим с провинциальным конкурсом патриотического стихотворения, где девочка в белом банте декламирует про "славных дедов".

И вот тут наступает самое интересное. Кому всё это нужно? Армянскому лобби - безусловно. Им необходимо продолжать поддерживать иллюзию "непрощённой несправедливости", чтобы держать диаспору в тонусе и доить её на пожертвования. НПОшному активу - тоже, ведь надо чем-то оправдывать своё существование и гранты. Европейским неолибералам с комплексом колониальной вины - конечно, ведь это даёт им ещё один повод продекламировать о своей "чуткости к меньшинствам". Ну а церкви - так вообще, прекрасный способ вернуться на сцену после десятилетий институционального небытия.

Но это всё - спектакль для внутреннего пользования. Режиссура - провинциальная, актёры - усталые, публика - заранее согласная. На реальную политику, на международное право, на устойчивый мир в регионе всё это оказывает ровно нулевое влияние. "Арцаха" нет и не будет. Как бы это ни называли в стенах протестантской кирхи в Берне.

История - не богослужение, и она не склонна к воскрешению выдуманных пророков. Конференция в Берне - это не про память, не про права и даже не про наследие. Это - нудная и скорбная попытка политически воскресить то, что должно было быть похоронено давно и со всеми почестями. Но вместо крестов - суета НПО. Вместо литургии - жонглирование терминами международного права. Вместо покаяния - очередная атака на истину.

На фоне этого притворного свечения особенно торжественно выглядит тишина Ватикана, где по-настоящему говорят о мире. Потому что подлинное достоинство не нуждается в инсценировках. В отличие от Берна, где церковный колокол звонит по мёртвому мифу. И чем громче звон - тем очевиднее, что никто уже не верит. Даже те, кто звонит.

Если кто-то до сих пор питает иллюзии, будто конференция "Армянское наследие" в Берне - это мероприятие о культуре, диалоге и мире, спешим разочаровать. Это не форум, а спектакль. Не академический саммит, а литургия геополитической некромантии. Речь идёт о церемонии реанимации давно похороненного мифа - под прикрытием священнических стихарей, риторики о правах и вечного, как свечной нагар, пафоса.

Во главе торжества стоит Всемирный совет церквей - структура, которая ещё в середине XX века выдавала себя за универсальный голос совести. Сегодня же это скорее транснациональный хор по вызову, где каждый голос звучит в унисон с политической модой. Когда на Ближнем Востоке гибнут мусульмане - ВСЦ молчит. Но стоит упомянуть слово "Армения" - и начинается настоящее пробуждение духа.

ВСЦ с маниакальным постоянством игнорирует не просто реальность, но и здравый смысл. Как можно говорить о "правах на возвращение", когда сами армянские жители Карабаха сбежали без боя? Как можно обсуждать "наследие", не сказав ни слова о десятках азербайджанских мечетей, превращённых в свинарники во времена оккупации? Видимо, богословие ВСЦ допускает одностороннюю мораль - при условии, что грехи совершаются "правильной" стороной.

Протестантская церковь Швейцарии, со своей стороны, играет классическую роль утончённого нейтрала, который всегда готов протянуть руку страдающему. При этом ему совершенно неинтересно, кто был агрессором, кто жертвой, кто разрушал, а кто восстанавливал. Главное - быть на стороне "тех, кому плохо". Это дешёвая гуманитарная эстетика: жалей, не разбираясь.

В этом, кстати, заключается философия всей этой бернской постановки. Здесь нет стремления к истине. Есть стремление к правильному изображению. Правильной картинке. Где армянин в белом шарфе страдает, а всё остальное - за кадром.

Среди участников - всё те же знакомые лица: правозащитники на зарплате у НПО, политики, проигравшие всё на реальной арене, и вечные "историки", для которых любая дата до 1915 года - повод закричать "геноцид!".

Их задача проста: не обсуждать, а утверждать. Не анализировать, а обвинять. Конференция устроена не ради диалога - она устроена ради создания шума. И чем громче крик, тем больше вероятность, что в него кто-то поверит. Особенно на фоне западной прессы, давно утратившей способность к критической проверке нарратива о "вечных жертвах".

Но больше всего поражает язык, на котором говорят организаторы. Это не дипломатический дискурс. Это псалмопение в стиле НПО: "духовная связь с наследием", "освящённые земли", "экзистенциальная угроза народу", "историческое присутствие". Каждое слово звучит так, будто его сочиняли в полумраке свечной лавки.

Именно таким образом трагедии превращаются в инструменты. А религия - в риторику. Когда армяне рассказывают о "покинутых святынях", они не говорят о тысячах лет. Они говорят о тридцати годах незаконной оккупации. Но попробуйте упомянуть это на конференции в Берне - вас тут же обвинят в "отрицании наследия". Как когда-то католиков обвиняли в ереси - только теперь с пресс-релизом вместо инквизиции.

Самое важное - понять, зачем всё это. Конференция не о прошлом. И уж точно не о будущем. Это попытка легитимизировать то, чего больше нет. Уже бывшая террористическая и сепаратистская хунта в Ханкенди существовала лишь как инструмент армянской экспансии и платформы для оккупации. И когда он исчез, с ним исчезла вся система армянского идеологического контроля над оккупированными землями.

Но этот фантом нужен - для мобилизации диаспоры, для политического давления, для морального шантажа. Нужен как символ, как икона в темнеющем зале геополитических амбиций. И потому армянское лобби будет снова и снова устраивать такие конференции. Чтобы создавать иллюзию того, что "мы, ара, жоховурд джан, ещё живы". Что его "святыням что-то угрожает". Что его народ "где-то ждёт возвращения". Хотя все давно разъехались и разочаровались.

Бернская конференция - это не про память и не про веру. Это - про страх забвения. Потому что без мифа об "арцахе" ломается не только армянская риторика, но и вся логика их диаспорного позиционирования. Это акт ритуального самоподтверждения - через ложь, полуправду и свечной дым.

Мы же не будем спорить. Мы будем просто делать своё. Строить. Восстанавливать. Возвращать к жизни настоящие святыни.

Без фальшивых епископов и иностранных моральных прокуроров.

Потому что когда правда на твоей стороне - не нужны ни конференции, ни хоругви.

Достаточно тишины.

В ней слышно всё.

Даже как рушится очередной миф.