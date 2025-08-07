https://news.day.az/world/1772491.html Нападение слона на человека попало на ВИДЕО Слон из Шри-Ланки едва не убил своего погонщика во время праздничного фестиваля на юге страны. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Нападение слона на человека попало на ВИДЕО
Слон из Шри-Ланки едва не убил своего погонщика во время праздничного фестиваля на юге страны.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
