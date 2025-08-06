https://news.day.az/world/1772474.html

США планируют ввести вторичные санкции против России

Администрация США планирует ввести вторичные санкции против России 8 августа. Как передает Day.Az со ссылкой на портал Axios, об этом заявил представитель Белого дома. "Как и ожидалось, вторичные санкции вступят в силу в пятницу", - говорится в сообщении.