https://news.day.az/world/1772474.html США планируют ввести вторичные санкции против России Администрация США планирует ввести вторичные санкции против России 8 августа. Как передает Day.Az со ссылкой на портал Axios, об этом заявил представитель Белого дома. "Как и ожидалось, вторичные санкции вступят в силу в пятницу", - говорится в сообщении.
США планируют ввести вторичные санкции против России
Администрация США планирует ввести вторичные санкции против России 8 августа.
Как передает Day.Az со ссылкой на портал Axios, об этом заявил представитель Белого дома.
"Как и ожидалось, вторичные санкции вступят в силу в пятницу", - говорится в сообщении.
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