TAP увеличил вклад в чистую прибыль итальянской компании

Трансадриатический газопровод (TAP) обеспечил 36 миллионов евро чистой прибыли итальянскому оператору энергетической инфраструктуры Snam в первом полугодии 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на финансовый отчет компании.

Для сравнения, за аналогичный период 2024 года TAP принес компании 33 миллиона евро. Таким образом, вклад TAP вырос на 9,1% в годовом выражении.

Согласно данным отчета, TAP составил 17,6% от общей чистой прибыли в размере 204 миллиона евро, полученной Snam от долевого участия в ассоциированных компаниях за шесть месяцев 2025 года. В первом полугодии 2024 года доля TAP составляла 21% от общей суммы в 157 миллионов евро.

Отметим, что TAP является ключевым элементом Южного газового коридора, поставляющим природный газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Каспийском море на европейские рынки. Протяжённость газопровода составляет 878 километров: он соединяется с TANAP в греческом Кипои, проходит по территории Греции и Албании, пересекает Адриатическое море и достигает конечной точки в южной части Италии.