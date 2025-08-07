Таиланд и Камбоджа достигли соглашения об урегулировании напряженности

Таиланд и Камбоджа подтвердили соглашение об урегулировании напряженности на границе.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителей службы безопасности Таиланда.

"Встреча высокопоставленных представителей служб безопасности двух стран в Куала-Лумпуре одобрила комплекс мер по обеспечению строгого соблюдения перемирия и снижению напряженности на границе", - говорится в публикации.

По данным тайского издания Thai PBS, на внеочередной встрече совета по безопасности и сотрудничеству стороны согласовали 13 пунктов о прекращении огня. Представители обеих стран подписали меморандум о взаимопонимании в надежде урегулировать ситуацию и установить мир.

В материале издания отмечается, что Таиланд и Камбоджа согласились соблюдать режим прекращения огня, распространяющийся на все виды вооружений, а также разместись временную группу наблюдателей на границе, которая будет состоять из военных Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Кроме этого, обе стороны должны избегать провокационных военных или дезинформирующих действий, строго соблюдать международное гуманитарное право и поддерживать диалог, используя для этого все существующие двусторонние механизмы для решения проблемы.