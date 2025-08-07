В Азербайджане сохраняется жаркая погода.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 35-40 градусов, в горных районах - 30-33 градуса, в низменных районах и Нахчыванской АР - 37-41 градус тепла.