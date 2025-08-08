https://news.day.az/society/1772720.html В Баку насмерть сбит пешеход В Хатаинском районе Баку автобус сбил пешехода. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель автобуса (10-TF-992) Талех Назаров, 1994 года рождения, сбил пешехода Адилю Гашимову, 1967 года рождения. Пострадавшая была доставлена в больницу, однако ночью она скончалась. По факту возбуждено уголовное дело.
В Баку насмерть сбит пешеход
В Хатаинском районе Баку автобус сбил пешехода.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель автобуса (10-TF-992) Талех Назаров, 1994 года рождения, сбил пешехода Адилю Гашимову, 1967 года рождения.
Пострадавшая была доставлена в больницу, однако ночью она скончалась.
По факту возбуждено уголовное дело.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре