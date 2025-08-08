В Баку насмерть сбит пешеход

В Хатаинском районе Баку автобус сбил пешехода.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель автобуса (10-TF-992) Талех Назаров, 1994 года рождения, сбил пешехода Адилю Гашимову, 1967 года рождения.

Пострадавшая была доставлена в больницу, однако ночью она скончалась.

По факту возбуждено уголовное дело.