На Солнце зафиксирована шестая за месяц мощная вспышка
На Солнце зафиксирована шестая за месяц вспышка предпоследнего класса мощности (M1.1).
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказали в Институте прикладной геофизики.
Там уточнили, что взрыв на Солнце произошел в 20:02 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4167. Он продолжался десять минут.
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН обратили внимание на то, что за неполные сутки Солнце выбросило количество энергии почти равное вспышке класса Х. В общей сложности на звезде произошло 18 вспышек уровня C и M.
Солнечная вспышка - взрыв на Солнце, который случается, когда энергия в скрученных магнитных полях высвобождается наружу. Она порождает поток радиации во всех диапазонах электромагнитного спектра, от радиоволн до рентгеновских и гамма-лучей.
В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки на солнце могут иметь класс A, B, C, M или X. Взрывы последнего класса большие, способны вызвать радиопомехи на всей планете и долгие магнитные бури.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре