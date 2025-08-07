На Солнце зафиксирована шестая за месяц мощная вспышка

На Солнце зафиксирована шестая за месяц вспышка предпоследнего класса мощности (M1.1).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказали в Институте прикладной геофизики.

Там уточнили, что взрыв на Солнце произошел в 20:02 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4167. Он продолжался десять минут.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН обратили внимание на то, что за неполные сутки Солнце выбросило количество энергии почти равное вспышке класса Х. В общей сложности на звезде произошло 18 вспышек уровня C и M.

Солнечная вспышка - взрыв на Солнце, который случается, когда энергия в скрученных магнитных полях высвобождается наружу. Она порождает поток радиации во всех диапазонах электромагнитного спектра, от радиоволн до рентгеновских и гамма-лучей.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки на солнце могут иметь класс A, B, C, M или X. Взрывы последнего класса большие, способны вызвать радиопомехи на всей планете и долгие магнитные бури.