Пожар в Масаллы

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании в лесном массиве села Гярибляр Масаллинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По поступившей информации к месту происшествия были оперативно направлены подразделения Государственной службы противопожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание было локализовано в кратчайшие сроки, не допустив его распространения на более обширную территорию. Лесной массив удалось уберечь от огня.