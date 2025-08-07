https://news.day.az/society/1772637.html Пожар в Масаллы - ВИДЕО На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании в лесном массиве села Гярибляр Масаллинского района. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Пожар в Масаллы - ВИДЕО
На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании в лесном массиве села Гярибляр Масаллинского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По поступившей информации к месту происшествия были оперативно направлены подразделения Государственной службы противопожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание было локализовано в кратчайшие сроки, не допустив его распространения на более обширную территорию. Лесной массив удалось уберечь от огня.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре