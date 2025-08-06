https://news.day.az/world/1772459.html

В Гане трагически погиб министр обороны

Министр обороны Республики Гана Эдвард Омане Боама погиб в результате крушения вертолёта. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом проинформировало правительство Ганы. Подробности случившегося пока не поступили.