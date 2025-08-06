В Гане трагически погиб министр обороны

Министр обороны Республики Гана Эдвард Омане Боама погиб в результате крушения вертолёта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом проинформировало правительство Ганы.

Подробности случившегося пока не поступили.