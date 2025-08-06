https://news.day.az/world/1772459.html В Гане трагически погиб министр обороны Министр обороны Республики Гана Эдвард Омане Боама погиб в результате крушения вертолёта. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом проинформировало правительство Ганы. Подробности случившегося пока не поступили.
В Гане трагически погиб министр обороны
Министр обороны Республики Гана Эдвард Омане Боама погиб в результате крушения вертолёта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом проинформировало правительство Ганы.
Подробности случившегося пока не поступили.
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