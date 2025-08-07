Трамп призывает гендиректора Intel уйти в отставку

Президент США Дональд Трамп потребовал отставки генерального директора Intel Лип-Бу Тана после сообщений и утверждений о его связях с Китаем.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN.

"Генеральный директор Intel находится в состоянии сильного конфликта и должен немедленно уйти в отставку. Другого решения этой проблемы нет. Спасибо вам за ваше внимание к этой проблеме!" - написал Трамп в социальной сети Truth.

Ранее мы сообщали, что Intel отказалась от планов строительства заводов в этих двух странах.