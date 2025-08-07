Брэд Питт понес тяжелую утрату

В возрасте 84 лет скончалась Джейн Питт - мать голливудского актера и продюсера Брэда Питта.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание People, ссылаясь на слова племянницы покойной.

"Любовь, которую она дарила, была безграничной, и каждый, кто с ней сталкивался, чувствовал это. Мы не знаем, как будем жить дальше без неё. Нам невероятно повезло вырасти в атмосфере такой любви", - сказала Сидни, племянница Джейн.

Она также добавила, что у Джейн было "самое большое сердце".

По информации СМИ, Джейн Питт работала школьным психологом и вела закрытый образ жизни, избегая публичности. Несмотря на это, несколько раз она появлялась на красной дорожке вместе с сыном.

У Джейн осталось трое детей - Брэд, его брат и сестра, а также 14 внуков. Сам актер отказался комментировать смерть матери.