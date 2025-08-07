«Nar» наградит абитуриентов с самыми высокими результатами

Самый доступный мобильный оператор страны "Nar" объявил о награждении 10 абитуриентов, набравших наивысшие баллы по всем группам специальностей на государственных вступительных экзаменах. В рамках инициативы студентам будут вручены современные смартфоны, престижные номера "Nar" и баланс в размере 700 AZN для удобной связи. Цель проекта - отметить успехи молодежи, начинающей путь в университетской жизни, и поддержать их стремление к получению высшего образования.

Напомним, что традиция награждения студентов с максимальными баллами на вступительных экзаменах была начата "Nar" в 2018 году. Поддержка образования как основы устойчивого развития и эффективной деятельности во всех сферах является ключевым направлением корпоративной социальной ответственности "Nar". Подробнее о социальных проектах "Nar" направленных на развитие образования, можно узнать здесь.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 6 лет "Nar" лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.