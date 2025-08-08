По состоянию на утро 8 августа на территории страны осадков в основном не наблюдалось, однако днем в некоторых горных районах прошел кратковременный дождь с грозой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Количество выпавших осадков в Дашкесане, Гусаре, Грызе (Губа) и на Шахдаге составило 1-8 мм.

7 августа с 16:38 до 16:46 в Шахдаге выпал град диаметром 4 мм.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 36, в горных районах - 30, низменных районах, а также в Нахчыванской АР - 41 градус тепла.