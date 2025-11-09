Назван неожиданный фактор ранней смерти

Долгосрочное исследование почти 38 тысяч детей показало: повышенное артериальное давление в раннем возрасте увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний к середине жизни. Работа представлена на конференции Американской кардиологической ассоциации Hypertension Scientific Sessions 2025 и опубликована в JAMA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые из Северо-Западного университета в Чикаго выяснили: дети с давлением в верхних 10 процентах по возрастным и половым нормам имели на 40-50 процентов более высокий риск преждевременной смерти. Даже умеренные отклонения от среднего значения повышали вероятность неблагоприятного исхода на 13-18 процентов.

К середине 50-летнего возраста у участников с высоким детским давлением чаще фиксировались инфаркты и инсульты. Авторы подчеркивают: результаты подтверждают необходимость регулярного измерения давления у детей, начиная с трех лет, и раннего формирования здоровых привычек, чтобы снизить риски во взрослом возрасте.