НЛО заметили в небе над Лас-Вегасом - ВИДЕО
НЛО заметили в небе над Лас-Вегасом - ВИДЕО
В небе над Лас-Вегасом засняли неопознанный летающий объект.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Видео, снятое пассажиркой рейса в Сиэтл в последний день июля, быстро разошлось по соцсетям и вызвало интерес в американских СМИ.
Представляем вашему вниманию данное видео:
