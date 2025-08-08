НЛО заметили в небе над Лас-Вегасом

В небе над Лас-Вегасом засняли неопознанный летающий объект.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Видео, снятое пассажиркой рейса в Сиэтл в последний день июля, быстро разошлось по соцсетям и вызвало интерес в американских СМИ. 

Представляем вашему вниманию данное видео: