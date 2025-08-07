Станция Судного дня передала сигнал после объявления о встрече Путина и Трампа

Военная радиостанция УВБ-76, также известная как "Станция Судного дня", передала первое за последнее время сообщение в эфир вскоре после появления информации о предстоящей встрече президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает активность передатчика.

По данным канала, в 13:33 по бакинскому времени в эфире прозвучала последовательность: "НЖТИ 75382 НОСОРОТ 5674 9903".

УВБ-76 - радиостанция, созданная в 1970-х годах. Станция вещает с 1976 года и получила прозвище "жужжалка" из-за характерного фонового гудения. Ее передачи представляют собой монотонные звуки, периодически прерываемые кодами. Назначение сигналов не раскрыто: по одной версии, это элемент военной связи, по другой - часть секретных операций. В соцсетях пользователи часто связывают их с глобальными событиями.