"Араз-Нахчыван" крупно уступил "Омонии"

Дебютант еврокубков "Араз-Нахчыван" провел первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против кипрской "Омонии".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда Эльмара Бахшиева на своем поле потерпела поражение, пропустив четыре безответных мяча.

Матч неудачно начался для нахчыванской команды. Уже на 13-й минуте в ворота хозяев поля влетел первый мяч, автором которого стал Лойзу. А спустя девять минут тот же Лойзу оформил дубль - 0:2.

Начало второго тайма прошло почти по такому же сценарию, как и начало первой половины. Хозяева поля пропустили два быстрых гола на 55-й и 58-й минутах - отличились Эвандро и Йоветич. Счет стал 0:4.

Таким образом, "Араз-Нахчыван" потерпел разгромное поражение от кипрского клуба со счетом 0:4. По сути, ответный матч в Никосии, который состоится 14 августа, становится формальностью, так как маловероятно, что дебютант еврокубков сможет на выезде отыграть четыре мяча против опытной команды.

Лига конференций УЕФА

III квалификационный раунд, первый матч

7 августа

20:00 "Араз-Нахчыван" (Азербайджан) - "Омония" (Кипр) - 0:4

Голы: Лойзу, 13 (0:1), 22 (0:2), , Эвандро, 55 (0:3), Йоветич, 58 (0:4)