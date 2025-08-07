Рафаэль Физиев сразится с экс-чемпионом UFC

UFC анонсировала следующий поединок азербайджанского бойца Рафаэля Физиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Физиев проведет бой с бывшим чемпионом UFC - бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок состоится 11 октября в Рио-де-Жанейро.

Напомним, что 29 июня на турнире UFC 317 Чарльз Оливейра проиграл в поединке за титул чемпиона в легком весе испано-грузинскому бойцу Илии Топурии. Бой завершился нокаутом в первом раунде.

В свою очередь, Рафаэль Физиев 21 июня на турнире UFC в Баку одержал победу над чилийцем Игнасио Бахамондесом единогласным решением судей.