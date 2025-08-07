https://news.day.az/world/1772628.html ВС Китая используют роботов в учениях - ВИДЕО Китайская армия проводит учения с применением роботов и дронов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
