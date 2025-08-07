Начнут ли в Баку работать школьные автобусы с нового учебного года?

Разрабатывается пилотный проект по запуску школьных автобусов в ряде учебных заведений Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Как отмечается, в рамках Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы предусмотрена организация перевозки учащихся общеобразовательных и дошкольных учреждений с использованием школьных автобусов, чтобы обеспечить им комфорт и безопасность.

"В настоящее время Министерством цифрового развития и транспорта и Министерством науки и образования Азербайджана подготавливается первичный проект по пилотному запуску школьных автобусов в ряде учебных заведений Баку", - говорится в сообщении.

Напомним, что несколько месяцев назад министр науки и образования Эмин Амруллаев в беседе с журналистами сообщил, что запуск школьных автобусов планируется со следующего учебного года.

"По этому направлению уже подготовлены некоторые проекты. Могу сказать, что в отдельных школах мы реализуем их в тестовом формате, чтобы измерить и оценить процесс. Ожидается, что школьные автобусы начнут работу в новом учебном году, в первую очередь - в районах с плотным населением и серьезными пробками", - отметил министр.