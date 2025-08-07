В ФРГ ограничили возможности полиции по слежке через смартфоны

Федеральный конституционный суд ФРГ ограничил правоохранительные органы в использовании так называемых государственных троянов - программ, которые позволяют следить за перепиской в WhatsApp и других мессенджерах. Об этом говорится в решении суда.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, по его данным, полномочия правоохранителей тайно использовать эти программы частично противоречат конституции. Суд отметил, что теперь нельзя применять слежку в отношении преступлений, влекущих за собой максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до трех лет. Кроме того, суд постановил, что полномочия следователей тайно проводить онлайн-мониторинг компьютеров и смартфонов подозреваемых частично противоречат Основному закону ФРГ.

Государственным трояном называют шпионское программное обеспечение, которое устанавливают на компьютер или смартфон подозреваемого без его ведома. После внесения поправки в Уголовно-процессуальный кодекс в 2017 году полиция может использовать его для расследования определенных преступлений, например, для чтения зашифрованных сообщений в таких мессенджерах, как WhatsApp и Telegram или даже для поиска всех данных на устройстве (онлайн-поиск). Суд постановил, что слежка за исходными данными является серьезным нарушением основных прав человека.

Таким образом, теперь полиция сможет устанавливать шпионское ПО на смартфоны только в случае особо тяжких преступлений. Федеральный конституционный суд пояснил, что тяжесть преступлений имеет решающее значение для принятия мер уголовного преследования.

Поводом для начал разбирательства послужили жалобы, поданные в Федеральный конституционный суд правозащитниками. Согласно статистике, в 2023 году было выдано в общей сложности 104 судебных постановления о разрешении на скрытую онлайн-слежку. При этом 62 из них фактически исполнили. Большинство из них были связаны с обвинениями в создании преступной организации.