Требовательность к слову

Day.Az представляет интервью Гюльнур Аслан - поэтессы, писательницы и общественного деятеля, Почётного читателя Центральной библиотеки им. М.Ш. Вазеха, данное ею газете "Вышка".

Кто-то близкий иль далекий

Через дни или века,

Не суди творенье строго

То, которого строка

Пред тобою нынче встала

И сменяется другой!

С такого обращения к читателю начинается второй поэтический сборник "Дитя Вселенной" молодой талантливой поэтессы и писательницы, общественного деятеля, Почётного читателя Центральной библиотеки им.М.Ш.Вазеха Гюльнур Аслан. Стихи в сборнике охватывают самые разные темы - от истинной любви и патриотизма до красоты природы, волшебства окружающего мира и философских размышлений. Особенность издания в том, что произведения представлены сразу на нескольких языках: русском, азербайджанском и английском. Это неудивительно, ведь автор владеет семью языками и в настоящее время осваивает новые уровни итальянского.

Поэтические строки словно слетают с уст автора прямо в сердце читателя - настолько они легки, мелодичны, изящны, мудры и в то же время глубоко содержательны. Стихотворные откровения сгруппированы по разделам: "Дитя Вселенной", "Мир людей", "Дорога жизни", "Карабах -Азербайджан!", "Мелодия сердца", "Полёт во времени" и др.

Сборник вдохновлён вошедшей в историю героической Победой Азербайджана в Отечественной войне за освобождение исконных карабахских земель от оккупации.

Гюльнур ханым также является автором двух увлекательных романов - "Ангелос" и "Тайна невесты в жёлтом". В этих произведениях особенно ярко проявляется её разносторонний художественный талант, образованность, оригинальный стиль мышления и глубокая любовь к Родине.

В беседе с известным журналистом Афет Ислам, награждённой в связи со 150-летним юбилеем азербайджанской национальной печати Распоряжением Президента Азербайджана медалью "Тярягги", Гюльнур Аслан рассказывает о предыстории написания своих романов, долгом и мучительном творческом процессе, требовательности к Слову и собственной ответственности перед читателями.

- Ваши романы изобилуют историческими подробностями, необычными и интересными параллелями. Насколько достоверны ваши экскурсы в историю и мифологическое прошлое, это результат творческо-логического воображения писателя или основательная подготовка на предмет истинности исторических фактов?

- Первым условием становится искренность автора с читателем. Соответственно, на подготовку к написанию книги уходили не дни или месяцы, а годы. Я собирала по крупицам не просто исторические факты, но множество трактовок исторических событий и личностей, ориентируясь на достоверные источники. При этом я давала волю собственным философским мыслям, имевшим в моём понимании определённую логику. В этом мне помогает и жанр самого произведения и то, что это не сугубо научно-исторический труд, а роман, где, к примеру, находит отражение борьба албан с римским завоеванием в середине I в. до н.э.

- Вы имеете в виду роман "Ангелос", который предварил появление романа "Тайна невесты в жёлтом"?

- Совершенно верно. Он писался ещё до нашей Победы в Карабахской войне. Я предчувствовала победу нашего народа, и мне хотелось написать нечто такое, что говорило бы о том, что мы народ-победитель. Так и появились истории с амазонками, женщинами-воительницами, помогавшими албанам победить Помпея. Победа над Помпеем - это реально происходившая история, а то, как всё это было, какие дипломатические хитрости были использованы в тот период, в этом сказалась моя фантазия, образовательный опыт в дипломатии и международных отношениях.

- А потом появилась "Тайна невесты в жёлтом"...

- Это роман, который переписывался четыре раза, и я очень долго не решалась его публиковать именно из-за исторических моментов, т.е. остались те страницы, правильность которых я чувствовала сердцем. Разумеется, я советовалась с профессиональным учёным-историком Лятифой Мамедовой. В любом случае это моё видение и понимание исторических событий. Творческий процесс непредсказуем и здесь нет ничего эзотерического или случайного. Этот роман - маленькая крупица, которая поддержит наш дух и любовь к этой невероятно красивой народной песне, создав цельный образ нашей истории.

- Он не только цельный, но и удивительно гармоничный и органичный. Я была поражена очень естественными историческими параллелями, проведёнными между, казалось бы, разными и несовместимыми фактами прошлого.

- Я храню все рукописи, с которых переписывался роман, подготовительные научные материалы, и даже ручку, которой я начинала его писать. Так принято в нашей семье - отдельная папка, отдельная полка в библиотеке... Это мини-домашний музей и память будущим поколениям, а авторские права - это очень серьёзно.

- В нашу эпоху, когда все повально пишут в сети, претендуя на авторство, причём, не неся при этом никакой ответственности за сказанное или написанное, в чём вы видите ответственность писателя и его позицию?

- Вопрос серьёзный и актуальный... Мы получили возможность заявлять о себе, говорить громче, а общество получило большой объём информации, и здесь компасом может послужить только сердце читателя. Если писатель искренен, читатель не увидит лжи. И тогда есть надежда на то, что люди, ответственные за свой труд и интеллектуально-духовный продукт, который они поставляют миру, получат шанс быть услышанными, пусть даже не сейчас, но, возможно, в будущем.

Я пишу с детства, мой первый поэтический сборник появился в 2006 году, а издаю книги почти 20 лет, но при этом никак не могла претендовать на то, чтобы называться поэтом или писателем до тех пор, пока не появилась книга "Тайна невесты в жёлтом", которой я заявила о себе. Если бы этого не произошло, я считала бы, что ещё не наступило моё время, а коль скоро оно произошло, то нужно соответствовать событию.

- Выходит членство в Союзе писателей прибавило ответственности, раз уж поступило профессиональное подтверждение вашего писательского дарования и ожидание читателями ваших будущих произведений. Интересно, что послужило импульсом к тому, что вы оттолкнулись от древней песни "Sarı gəlin" и построили на ней захватывающий сюжет?

- В нашей семье очень ценят историю и исторические коды. С детства нам объясняли, что такое бута и почему её надо ценить, прививали любовь к родной культуре, музыке, истории. В этой атмосфере мы формировались и росли, и благодаря этому я поняла, что мне открывается что-то очень серьёзное, даже больше на уровне подсознания. Так пришла и начала стремительно развиваться эта идея.

- И всё-таки под воздействием этой песни?

- Да, много лет эта песня служила мне стимулом для того, чтобы идти вперёд, работать на благо страны, быть той частичкой общества, которая сможет сделать что-то полезное, стоящее для своей родины.

- А на что вы ориентируетесь, приступая к новому произведению, на его жанр или сюжет, сформировавшийся в вашей голове?

- Я предпочитаю экспериментировать с жанрами, ограничиваться исключительно одним жанром у меня не получается, поскольку хочется попробовать себя во всех. Возможно, я остановлюсь на каком-то одном направлении, но пока об этом рано говорить, пока я предпочитаю жанр исторического детектива, интеллектуального романа-триллера, в котором нет криминала, но есть некая детективная тайна. Но, думаю, что когда-нибудь подружусь и с криминалом...

- Хотя в Вашем романе "Тайна невесты в жёлтом" тонкая детективная линия всё же ненавязчиво вплетена в ткань повествования, которая делает его ещё более захватывающей.

- Я стараюсь писать то, что самой хотелось бы прочитать, и роман "Ангелос" является именно таким чтивом. Я не пишу ради того, чтобы писать каждый день или потому, что издательство пребывает в ожидании очередного произведения. Мне необходимо вдохновение и присутствие сильного чувства, которое приводит к созданию чего-то нового. Без этого, считаю, марать бумагу не стоит.

- Перекличка разных эпох или отражение той, в которой вы живете, - каков ваш приоритет? В какой эпохе вы чувствовали себя наиболее уверенно, проводя параллели между ними?

- Как ни странно, я более уверенно ощущаю себя в предыдущих исторических периодах. Возможно, сказывается не только постоянное изучение истории, но и то, что я ощущаю себя человеком эпохи где-то на рубеже XVIII- XIX веков. Этот стиль напоминает мне стиль Михаила Булгакова в романе "Мастер и Маргарита", который я обожаю. Подобный стиль немного отвлекает читателя от основной сути романа "Ангелос", но в конце он понимает, что разные вехи времён каким-то образом сплетаются, двигаются по спирали и даже соединяются, где-то имеет место реинкарнация и т.д. Мне интересно вносить дипломатические или исторические элементы прошлых эпох. Этим также можно показать любовь к Баку, к нашей реликвии Ичеришехер и символу города Девичьей башне. Это не развлекательный роман, он заставляет читателя размышлять.

- Сегодня, когда на наших глазах происходит распад морали и нравственности, приводящий к войнам, кровопролитию и захвату чужих земель, вы пишите о самых возвышенных человеческих качествах. Что вам помогает верить в прекрасное, и придаёт силы писать о нём, когда мир вокруг так неспокоен?

- Только... любовь, и концовки моих книг показывают, что на пике и в центре всего стоит любовь к семье, детям, Родине. Самым болезненным для меня является вопрос безопасного и счастливого существования детей, ведь дети - это ангелы в моём понимании, и для них очень важны мир и семья. Если нам удастся растормошить спящих и помочь им иначе взглянуть на мир без конфликтов и войн, в которых гибнут и дети, то перевес добра над злом будет вполне достижим. Два человека буквально заставили меня издать второй роман "Тайна невесты в жёлтом", убедив том, что с ним непременно должны ознакомиться читатели. Мой редактор и мой супруг всячески вселяли в меня веру в себя, так как я считала, что пишу в стол, и именно "Тайна невесты в жёлтом" никогда не увидит свет, поскольку четвёртая переписанная рукопись многократно дорабатывалась и всё никак не выходила. Родители помогли мне советами упростить сюжет, а жанровая стилистика была отшлифована под влиянием писательского курса Дэна Брауна. После издания подобной книги автор может считать, что он исполнил свою главную писательскую мечту. Многочисленные знаки и символы подтверждали необходимость его издания. Однажды, когда я шла по улице, обуреваемая разными противоречивыми мыслями о своём романе, до меня донеслась нежная мелодия песни "Sarı gəlin", которую исполнял на таре уличный музыкант. Я настолько была ошеломлена этим совпадением, что остановилась и чуть не расплакалась. А музыкант, заметив моё душевное состояние, прибавил эмоций в своё исполнение...

- Однозначно, это был знак судьбы!.. А есть мысль представить роман русскоязычному читателю в Европе и даже США?

- Мы работаем над этим, ведь роман этот о нашей культуре и истории, и он должен быть освещён, хотя понимаю, что не вся русскоговорящая аудитория будет ему рада. Он ведь и был написан ради того, чтобы развенчать многолетнюю ложь.

- Гюльнур ханым, ваши некоторые стихи были написаны по следам впечатлений, навеянных произведениям великих мастеров. Как это случилось, расскажите, пожалуйста?

- Я пишу о том, что меня волнует, и как ценитель искусства и литературы не могу оставаться равнодушной к их творчеству. Из поэтов это Низами, Натаван, Пушкин, Наби Хазри, мой любимый дедушка Давуд Аслан - мои творческие талисманы, дух которых придаёт мне силы для создания интересных для читателей творений.

- Спасибо за беседу.