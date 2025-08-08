Пробки на ряде улиц в Баку

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.