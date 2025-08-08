https://news.day.az/society/1772696.html Пробки на ряде улиц в Баку Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах. Как сообщили Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на: 1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:
1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.
