Президент Ганы чудом избежал гибели в авиакатастрофе

Президент Ганы Джон Драмани Махама мог сесть на военный вертолет, который разбился в среду, но в последний момент передумал, предпочтя другое мероприятие.

Как передает Day.Az, об этом написал местный новостной портал GhanaWeb.

В статье портала говорится: "Джон Драмани Махама избежал трагического крушения военного вертолета. Он намеревался принять участие в запуске Программы ответственной кооперативной горнодобычи и развития профессионального мастерства в Блэк-Парк".

Сообщается, что портреты президента были уже вывешены на рекламных баннерах мероприятия, он значился, как "почетный гость", но в последний момент предпочел отправиться на конференцию христианских пасторов.

Крушение вертолета унесло жизни восьми пассажиров, включая министра обороны страны Эдварда Оман Боама и его коллеги - главы министерства окружающей среды, науки, технологий и инноваций Ибрагима Муртала Мохаммеда.

В стране объявлен трехдневный траур и отменены все мероприятия с участием президента.