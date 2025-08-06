Историческая встреча: в Вашингтоне встретятся Президент Ильхам Алиев и Президент Дональд Трамп

Автор: Акпер Гасанов

В пятницу, 8 августа, Президент США Дональд Трамп проведет отдельную встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Информация об этом содержится в обнародованной программе американского президента на этот день. Встреча запланирована на 15:20 по местному времени (23:20 по Баку).

В тот же день, согласно программе, Трамп встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Кроме того, ожидается совместное заявление лидеров трех стран. Журналисты и политологи из самых разных стран мира ныне вовсю обсуждают, будет ли по итогам данных встреч в Вашингтоне подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Я же предпочитаю обратить внимание на иной фактор.

Совершенно очевидно и бесспорно, что отношения между Азербайджаном и США на протяжении многих лет проходили через различные этапы, сопровождаясь волнами как взаимного сотрудничества, так и напряжённости. Однако с переизбранием Дональда Трампа Президентом США в 2025 году появились реальные перспективы для выхода этих отношений на новый уровень.

Именно взаимопонимание и сотрудничество между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом США Дональдом Трампом создают прочную основу для стратегического партнёрства двух стран. Совпадение интересов в таких сферах, как энергетическая безопасность, региональная стабильность, экономическое сотрудничество и борьба с терроризмом, подтверждает эффективность диалога на уровне лидеров и его ориентированность на будущее.

Добавлю, что Трамп и во время своего первого срока придавал особое значение укреплению дружбы и сотрудничества с Азербайджаном. Тогдашнее взаимное доверие сегодня играет роль прочной основы для нового этапа двусторонних связей. Совместные усилия по продвижению сотрудничества, особенно в области энергетики и безопасности, указывают на практическую направленность партнёрства и его опору на принцип взаимной выгоды.

Настроенность лидеров на конструктивный диалог, а также традиции дружбы между народами усиливают надежды на дальнейшее углубление азербайджано-американских отношений. Прочные партнёрские отношения между Баку и Вашингтоном строятся, в первую очередь, на высоком уровне взаимного уважения и доверия между лидерами двух стран.

Последовательная дипломатическая активность, обмен поздравительными письмами, телефонные разговоры и согласованные заявления на международных форумах говорят о наличии прочной политической воли к расширению сотрудничества. Особую символику приобрела недавняя переписка лидеров: слова благодарности Президента Ильхама Алиева за упоминание его выступления в "Truth" Дональдом Трампом подтверждают, что отношения между странами выходят за рамки традиционной дипломатии и становятся личным примером диалога, основанного на ценностях, уважении и совместной ответственности за глобальную стабильность.

В этом контексте ожидаемая встреча президентов в Вашингтоне может стать исторической. Причем, не только для двусторонних отношений, но и для всего Южного Кавказа. Азербайджан неизменно выступал за установление прочного мира в регионе, и сегодня, как никогда ранее, для этого открываются реальные перспективы. Ну а рассуждая шире - перед нами яркий пример эффективной внешней политики Азербайджана. Наша страна последовательно отстаивает свои национальные интересы.

Азербайджан, сохраняя и укрепляя партнерские отношения как с Соединёнными Штатами, развивает диалог также и с Европейским союзом, Китаем и другими ведущими державами. В условиях нарастающей международной турбулентности Баку демонстрирует способность вести взвешенную, многовекторную дипломатию, в центре которой - интересы народа и стратегическая стабильность региона.

Азербайджан реализует глобальные инфраструктурные и энергетические проекты, превращая Южный Кавказ в важный логистический и энергетический узел между Востоком и Западом. Партнерство с США играет в этом процессе особую роль, обеспечивая надежные каналы инвестиций, технологического обмена и политической поддержки.

Таким образом, новый этап азербайджано-американских отношений отвечает не только национальным интересам двух стран, но и широкой международной повестке - миру, стабильности и устойчивому развитию. В том и состоит прагматизм, эффективность и секрет успеха внешнеполитической доктрины Президента Азербайджана Ильхама Алиева.